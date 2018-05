MINUTO A MINUTO: Segundo debate presidencial en México

VIDEO: También puedes verlo desde aquí o consultar lo más destacado

A 41 días de la votación presidencial en México, el Instituto Nacional Electoral (INE) realiza el segundo debate entre Ricardo Anaya, de “Por México al Frente”; Andrés Manuel López Obrador, de la coalición “Juntos haremos historia”; José Antonio Meade, de “Todos por México”, así como el independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”, aspirantes a la Presidencia de México.

El INE nombra el encuentro “México ante el mundo”, pero se espera que la relación de EEUU sea protagonista.

PRIMER BLOQUE: “Comercio exterior e inversión”

Luis Ángel Amador Pérez: Ante la cctitud proteccionistra de EEUU, ¿cuáles son las acciones concretas para reorientar el comercio de México, que no sea a EEUU?

Rodríguez: Los humanos hacen más daño con el veneno con su boca, y el presidente Trump hace mucho de eso. Debemos ver a Asia, Corea, Japón y Sudamérica.

AMLO: Sostengo que la mejor política exterior es la interior. Si nos amenazan con constuir muro, con perseguir a nuestros paisanos… debemos fortalecer nuestra economía… que la gente no tenga necesidad de emigrar. Vamos a apoyar a los inmigrantes… no van por gusto a EEUU. Estamos de acuerdo con el TLCAN y debemos aprovechar la relación, de amistad y respeto mutuo.

Anaya: Haces una pregunta clave. Diversificar… replantear la relación con EEUU. El 80% de las exportaciones son EEUU. Fue un error recibir a Trump en Los Pinos cuando atacó a los mexicanos… ni siquiera leyeron sus libros… ¿Quieres que el de enfrente te respete? Empieza por respetarte a tu mismo.

Meade: Tenemos oportunidades en el mundo y las vamosa aprovechar. El presidente Trump nos volvió a insultar. Nuestros inmigrantes y su vida corre peligro… no voy a permitir que se nos falte al respeto jamás.

Krauze: A AMLO, ¿cómo se mide el respeto?

AMLO: Se mide con autoridad moral. Trump ha ofendido al gobierno de México… ha dicho que el gobierno es corrupto, debo aceptar que es cierto, el gobierno es corrupto… No hay que ser candil de la calle y oscuridad de la casa.

Kraze: ¿Qué va a hacer si EEUU castiga a México, si empieza una guerra comercial?

AMLO: No va a haber guerra comercial, vamos a entendernos… los gobierno mexicano no han tenido autoridad moral… Trump va tener que aprender a respetarnos.

Meade: Una secta votó contra acuerdo comercial… Morena

AMLO: Está claro que quieren atacarme… no voy a caer en provocaciones.

ANAYA: El candidato no responde… México necesita a EEUU y EEUU necesita a México… ¿para qué les pedimos visa a países que no quiere EEUU?

Rodríguez: AMLO no sabe de producción agrícola…

Sierra: Un día Trump tuitea que se acaba el TLCAN, ¿qué haría?

Rodríguez: El tratado no lo es todo… Siempre tengo dos o tres plan A… Debemos hablarle claro… Para que él entienda… nos mandó al yerno… me voy a poner a negociar, a platicar, no estamos considerando la integridad de las personas.

Sierra: ¿Estaría dispuesto a expropiar un banco?

Rodríguez: Sí… Banamex…

Krauze: Lo criticaron por responder con tibieza a Trump cuando era Secretario de Relaciones Exteriores… ¿se equivocó?

Meade: No anticipé que fuera a ganar… fue una sorpresa… enfrentamos un escenario complejo, pero fuimos claros en denunciar en denunciar su ignorancia. Cuando Trump hizo campaña dijo que se acabarían las remesas, que habría redadas…

Krauze: Un año después Los Pinos invitó a Trump y declaró que servía a México, que lo veía como un aliado, ¿se equivocó Peña Nieto?

Meade: Vale la pena recordar que empezando la administración se salía del TLCAN… No creo que Peña Nieto se equivocó, juzgando por los resultados… y ahora estamos negociando el TLCAN… que escuchen los inmigrantes: no les vamos a fallar.

Krauze: A Anaya. ¿No le parece arriesgada la confrontación?

Anaya: En política no se cometen errores… no fue error, fue una humillación a México, cuando llevaba un año ofendiendo a los mexicanos, lo dice él mismo, le gusta provocar… Voy a actuar con dignidad y firmeza… En materia de seguridad, nos necesitan y mucho, tenemos una frontera de 3,000 kilómetros.. Texas le exporta más a México que todo EEUU a Japón.

Krauze: ¿Va a suspender temas de cooperación?

Anaya: Lo dijo tu padre que es un intelectual… a los tiranos no se les apacigua, se les enfrenta.. hay que poner todo sobre la mesa, todo lo que hay que poner dignidad y cooperación… Se pone todo sobre la mesa, en una negociación de tú a tú.

Meade: No esconderse en la frontera…

AMLO: Yo creo que se debe fortalecer la economía nacional, que tenemos rescatar el campo del abandono, ser autosuficientes, no apostar a la compra de gasolinas… en esa medida vamos a ser fuertes y no nos va a importar amenazas del extranjero.

Anaya: Para que haya empleo debe haber inversión… AMLO, cuando fuiste Jefe de Gobierno se cayó la inversión…

Rodríguez: No van a poder hablarle a Trump…

Diego Domínguez Sánchez: De Veracruz, viví en EEUU por 13 años, veo una disparidad en salarios, hoy trabajo 12 horas al día y gano menos de la mitad… EEUU y Canadá que salario mexicano aumente, ¿sí o no y cómo o van a lograr?

Meade: Hay que mejorar para que esa distancia se haga más breve, con inversión…

AMLO: Estoy de acuerdo… fíjense… estoy de acuerdo con Trump, coincido, hay que aumentar los salarios en México. En la franja fronteriza lo vamos a aumentar al doble el salario mínimo.

Anaya: Mis hijos no viven en EEUU… Diego, estoy de acuerdo… aumentar el salario mínimo a 100 pesos y en los primeros cuatro años duplicarlo, quienes ganas menos de 10,000 pesos no paguen impuesto sobre la renta.

Rodríguez: Con 100 pesos no la van a hacer… no debe existir el salario mínimo… muy poquitos ricos y muchos pobres. Debe ser 335 pesos.

SEGUNDO BLOQUE: “Seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional”

TERCER BLOQUE: “Derechos de los migrantes”.

