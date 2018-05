Alberto Guerra reacciona a comparaciones con Mauricio Ochmann por ‘El Chema’

El personajes reapareció en "El Señor de los Cielos" y el actor entiende que las comparaciones son inevitables

Alberto Guerra se estrenó con el personaje de “El Chema” en la actual temporada de “El Señor de los Cielos“. El actor releva a Mauricio Ochmann que dejó la serie tras analizar que el sujeto al que interpretaba no era un buen ejemplo para los niños.

Al público de la narcoserie de Telemundo le ha costado ver a otro actor como “El Chema” y se ha manifestado en redes sociales de forma negativa, algo que Guerra entiende pero no deja que afecte su interpretación.

“Trato de no empaparme tanto en el momento de la respuesta del público porque actor que te diga que no es inseguro es un actor que te está mintiendo”, explicó a People en español. “Yo sé y entiendo que uno no le puede caer bien a todo el mundo, entonces no hay por qué darse la oportunidad de darle más importancia a comentarios que te puedan descolocar y que te saquen del camino de lo que realmente le importa a un actor que es estar en un set y trabajar”.

Guerra sabe que no todos los fans estarán de acuerdo con el cambio y las comparaciones son inevitables.

“Yo creo que el público está en todo su derecho de cuando ve un actor haciendo un personaje que ya hizo otro actor de hacer su comparación y de aprobar o desaprobar y me parece muy bien. Yo la única obligación que tengo es tratar de hacerlo lo mejor posible y tratar de que todos aquellos que son fans del personaje del Chema se sientan a gusto conmigo”, agregó.