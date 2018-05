Tras polémica entre Andrea Legarreta, Galilea Montijo y reportera en ‘Hoy’, productora aclara verdad

Se rumora que las conductoras titulares hicieron que corrieran a una colaboradora

Tras la salida del programa “Hoy” de la periodista Verónica Bastos, por problemas con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, la productora Magda Rodríguez, reveló que las conductoras sí trabajan más cómodas con ciertos comunicadores.

“Lo que sí es un hecho es que hay periodistas que a ellas les gustan más que a otros y yo trato de llevar diversidad, pero nunca ellas me han dicho: ‘a este periodista no lo invites’”, dijo Rodríguez sobre la salida de Verónica Bastos.

“No fue una salida, Verónica vino de invitada como he invitado a muchos y empezó a tener complicaciones porque su niña no ha terminado la escuela y al final no quedamos en ningún acuerdo por los tiempos que como mamá necesita. A mí nunca me dijo nada de la diferencia con Galilea”, aseveró.

Por último, aclaró si es verdad que ha recibido un ultimátum debido a las críticas de la emisión matutina, la cual a algunos no les gusta.

“Yo lo que puedo decir es que estoy muy bien, tengo mejor audiencia de la que se ha tenido en mucho tiempo en el programa, tengo más ventas y creo que yo vine a generar resultados y vamos día a día en eso, al final este programa es de ciclos y si salgo de ‘Hoy’, yo quería hacer este programa y ya lo hice”, dijo.