Activistas: La retórica deshumanizante de Trump no es bienvenida en Nueva York

Está anunciada la presencia del presidente para presidir un foro sobre la pandilla M-13

NUEVA YORK.- Apostados ante el edificio de la Legislatura del condado de Nassau en Mineola, Long Island, defensores de los inmigrantes y derechos civiles, ratificaron que la retórica antiinmigrante de la Administración Trump no es bienvenida.

“Los residentes de Long Island se unen para decir: estamos unidos contra el odio. La visita de Trump al condado de Nassau es otro intento de esta administración de aprovechar la tragedia en nuestras comunidades para avanzar con la política antiinmigrante”, dijo Walter Barrientos, director en Long Island de la organización Make the Road New York.

El presidente tiene previsto visitar este miércoles la ciudad de Bethpage, para presidir un foro sobre los esfuerzos de erradicar la pandilla MS-13, que supuestamente, tiene asolada esa esa área Long Island. Los activistas dieron una rueda de prensa y posteriormente gritaron consignas contra la presencia del mandatario.

La Ejecutiva del condado de Nassau Laura Curran dijo que aceptó la invitación de la Casa Blanca para asistir a la actividad.

Donna Lieberman de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York declaró que el presidente Trump está aprovechando descaradamente la preocupación legítima de la comunidad sobre la violencia de las pandillas con el fin de vender a los estadounidenses su cruel agenda de inmigración.

“Los neoyorquinos no lo avalan y rechazamos su retórica racista, temeraria y deshumanizadora”, declaró Lieberman.

Esta es la segunda visita del presidente a Long Island con el mismo propósito. Los activistas han insistido las últimas semanas que la Policía de Long Island estaría aplicando un esquema de implicar a jóvenes inmigrantes con pandillas, sin aportar evidencias que prueben esa vinculación, no obstante, los arrestados en la mayoría de casos han sido entregados a las autoridades de inmigración y encaran la deportación.

“Desde el comienzo de esta presidencia, Trump ha intentado construir una narrativa que deshumanice y criminalice a los jóvenes inmigrantes y nuestras familias para avanzar en una agenda de deportación masiva. Pero él no nos dividirá, y hoy estamos de pie uno al lado del otro para rechazar su demagogia”, insistió Barrientos.

Los activistas aseguran que la presencia de Trump en esta área de Nueva York solo pretende proseguir su retórica de criminalizar a los inmigrantes, discurso que ha dado un nuevo aire a los sentimientos racistas a nivel nacional.

“Ya es hora de que los funcionarios electos y las fuerzas del orden público rechacen la agenda antiinmigrante de Trump y defiendan a todos los residentes en sus comunidades. El odio no es bienvenido en Nueva York”, subrayó Lieberman.

Los activistas coincidieron que en Long Island la Administración Trump aprovecha el miedo, la vigilancia exagerada y la evidencia endeble para detener indefinidamente a adolescentes por supuesta participación en una pandilla.

Las redadas han alejado a los niños de sus familias y ha obligado a muchos en la comunidad a temer a los funcionarios escolares y la policía local. En toda Nueva York, hemos visto a la administración estrangular a las instituciones que sirven al público, como juzgados y líneas de autobuses comerciales, convirtiéndolos en lugares de deportación, dijeron los manifestantes.

Entre las organizaciones que tomaron parte de la manifestación se contó a Long Island Progressive Coalition, NYCLU of Nassau County, Long Island Civic Engagement Table, New York Immigration Coalition, Strong Youth, Latino Justice, Bend the Arc a más de Make the Road New York.