Andrés García dice que papá de Luis Miguel era peor de como lo pintan en la serie

El actor además desmiente dato importante de la serie

Andrés García no tiene pelos en la lengua para decir que el papá de Luis Miguel, Luis Rey, era un manipulador con todo el mundo.

“La serie está apegada a la realidad, Luis Rey era peor de cómo lo ponen, ese güey era un hijo de la chingada. Ese abusaba de todo mundo, de quien podía,” dijo el famoso actor en entrevista.

“Le di sus golpes porque me engañó, me habló y me dijo vente para acá a España, Luis Miguel quiere hablar contigo. Yo fui y ahí me tuvo cerca de diez días y Luis Miguel ni siquiera estaba enterado que iba a ir. Entonces me enojé tanto con Luis Rey, estábamos en Sevilla, que lo agarré del cuello y empezó a gritar, fue entonces que entró Luis Miguel y me pidió que lo soltara. Me hizo muchas cosas y desde ahí decidí cortar con Luis Rey. A Micky me lo encuentro cada rato en Acapulco”.

“Ese Luis siempre decía puras mentiras. Ese Rey era un mentiroso, se hacía el chistoso cuando quería, pero el lado oscuro es mucho más oscuro de lo que lo sacan en la serie”, manifestó.