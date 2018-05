Sergio Mayer revela que padece un peligroso virus

El actor reveló su mal en el programa "Hoy"

Sergio Mayer sufrió el ataque de un virus que lo tiene en riesgo de perder el oído, de no tratarse oportunamente.

El actor reveló su mal en el programa “Hoy“, en donde aseguró que acudió al médico justo a tiempo, tras sentir unas molestias, para evitar un daño mayor.

“Me mandaron unos medicamentos porque se trata de un virus realmente grave, que te hace perder el oído. Digamos que ahorita está al 50 por ciento el derecho y si no me hubiera atendido ahorita, si lo hubiera hecho una semana después me atacaría de manera muy agresiva hasta perder el oído de manera irreversible”, explicó Mayer.

POR: Jorge Marrón