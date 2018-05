Consideran una “epidemia” alta tasa de suicidio entre jóvenes latinas

El abuso sexual, la negligencia y los temores sobre inmigración son factores de riesgo

“Esto es una epidemia. Estamos enfocados en la prevención“, afirmó en relación a la alta tasa de suicidio entre adolescentes latinas el comisionado de la Administración de Servicios para Niños (ACS), David Hansell, durante un encuentro comunitario el miércoles.

Según la Encuesta de Comunidades Estadounidenses de la Oficina del Censo, hay 312 mil niñas hispanas (menores de 17 años) viviendo en la ciudad de Nueva York, y esa población continúa creciendo.

Adicionalmente, de acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (2015), 18.5% por ciento de las latinas han pensado sobre el suicidio en NYC y 13.2% lo intentó. Ese es el porcentaje más alto de cualquier otro grupo étnico.

El comisionado Hansell dice que el abuso sexual, la negligencia, la adición a drogas, la intimidación y los temores sobre la inmigración son factores de riesgo.

Los datos sugieren una tendencia creciente en las tasas de suicidio entre las mujeres negras y latinas en la ciudad de Nueva York.

“A los niños de siete y ocho años vienen a la clínica, les preguntamos qué pasó y dicen que tienen miedo de ir a casa y que la policía se llevó a mamá”, comentó la doctora Rosa Gilis, presidente de Comunilife, un grupo sin fines de lucro que dirige una iniciativa llamada “Life is Precious” (La vida es valiosa), el primer programa de prevención de suicidio adolescente en la ciudad.

El problema no es nuevo. En 2006 El Diario publicó una serie de notas sobre los intentos de suicidio entre las jóvenes hispanas. Los reportajes alertaron al público sobre este problema e incluso generaron una editorial en The New York Times, “Las jóvenes latinas y un grito de ayuda”.

