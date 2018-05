‘Renovación’ de Chivas mantiene a Matías Almeyda ‘muy inquieto’

Francisco Gabriel de Anda, director deportivo del Rebaño, afirma que el argentino sabe todo lo que se está haciendo para garantizar la estabilidad del equipo

GUADALAJARA, México – La etapa de austeridad con la que se manejará al Guadalajara no era algo que Matías Almeyda tuviera en sus planes y su continuidad como técnico está en entredicho.

Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de las Chivas, reconoció que al “Pelado” no le está convenciendo la planificación del plantel, pues habrá restricciones económicas e impulso a los jóvenes.

“Matías está inquieto, hay que decirlo, a la fecha está inquieto y lo acabo de hablar nuevamente con él y me dijo: ‘No me está… no estoy del todo convencido con el tema del plantel'”, reveló el directivo.

“Le dije: ‘Bueno, está bien, qué bueno que me lo digas, qué bueno saberlo’. Lo único que le voy a pedirle a Matías es que, cuando inicie el torneo y si él acepta la confirmación del plantel, tendremos que estar todos con el mismo objetivo y convencidos”.

Almeyda tiene contrato hasta 2021, pero a partir de junio puede quedar libertad si recibe ofertas de alguna selección.

“No hay ningún plan B, yo estoy buscando jugadores. Sí el escenario está muy claro para Matías, también su posición está clara y hablaré mañana (hoy) con él para ver qué piensa al respecto. Busco ser lo más claro posible, pero también hay temas económicos, que no es lo mío y no se los puedo explicar”, detalló.

Sin millonadas

El directivo dijo que, para reforzar a las Chivas, buscará futbolistas a préstamo o que puedan quedar libres de otros clubes, incluso del Ascenso MX, la Segunda División o Europa.

“Que la gente no esté preocupada, nerviosa o inquieta, porque la conformación del plantel no va a ser un pretexto para conseguir los objetivos y eso también se lo dije a Matías”, agregó.

Explicó que no hicieron válida la opción de compra del pase del portero Rodolfo Cota porque el club ya no pagará cantidades millonarias, como en etapas anteriores.

“Hubo futbolistas por los que se llegaron a pagar no 8, sino más de 10 millones de dólares y que jugaron menos de 10 partidos, entonces, no me salen las cuentas. El costo-beneficio no fue. No se va a gastar dinero, se va a invertir en donde consideremos que tenemos que invertir”, dijo.

“Chivas ya no será la gallina de los huevos de oro, por lo menos mientras esté yo”.

Gabriel dijo que preguntó por Jorge Torres Nilo, de los Tigres, y José Madueña, del Cruz Azul, pero que ninguno está disponible.

Dejó claro que la organización no está en condiciones de gastar en un jugador como Elías Hernández, por cuyo pase el Cruz Azul pagó 6 millones de dólares.

“De momento, te diría que no; tienes que adecuarte y entender cuál es la realidad del club”, dijo. “El hecho de que haya una consolidación financiera no me ata a una cama o a una silla para que salga a buscar jugadores. Sí, tengo que ser mucho más preciso y efectivo para conformar el plantel”.