El lugar donde residen las letras y la pasión

Feminismo, café y libros se dan cita en el negocio de la descendiente de panameños, Kalima Desuze.

Un domingo de mayo, mientras se oían himnos y oraciones en las calles de Crown Heights (Brooklyn) en las que se jalonan bodegas, negocios (nuevos y viejos) y lugares de oración, varias personas aceleraban el paso, libro en mano, para su cita, con el club de lectura. No hace mucho que Café con Libros abrió –fue en diciembre de 2017–, pero ese día ya el coqueto local se llenó de humeante café y más de 20 personas dispuestas a comentar Children of Blood and Bone, de Tomy Adeyemi.

Es una de las autoras cuyos libros se venden, leen y comentan en este pequeño café creado por Kalima Desuze, una afrolatina hija de inmigrantes panameños, que ha convertido a esta zona en una esquina en la que se habla no solo de libros sino también de autoras, de mujeres y de feminismo.

“Los libros son mis cosas favoritas, tendría un armario lleno de ellos”, dice. El hecho de que la temática que se promueva sea el del feminismo es porque explica que le interesa lo que tienen que decir las mujeres. “Es lo que leo”, zanja.

Desuze es una trabajadora social y dice que a la hora de abrir su negocio se planteó cosas desde varias perspectivas. La primera es que cree que las mujeres “debemos tener varias fuentes de ingresos, es importante que diversifiquemos de dónde nos llegan los ingresos”. Pero además cree que hacer lugar a las pasiones y en este caso se puede combinar lo uno con lo otro.

Esta mujer, que en el momento de la entrevista estaba a semanas de dar a luz, asegura que ella tiene la suerte de trabajar en algo que le encanta. “No me imagino haciendo otra cosa pero también creo que no todo el mundo tiene esta suerte y no son tan felices en su trabajo porque lo es bueno encontrar lugares y ocupaciones en los que sean felices y tengan la posibilidad de generar ingresos”.

Desuze lleva años pensando en tener su propia tienda de libros pero era consciente de la competencia.

No en el barrio, donde no abundan este tipo de comercio a pesar de la evidente gentrificación de la zona, sino en la red: Amazon. Vender libros “no iba a ser suficiente para pagar las facturas y pensé en algún concepto que pudiera unirse al de los libros, como un lugar para beber vino”.

Antes de dar salida a la idea de la librería en la que empezó a pensar en 2012, Desuze viajó a Etiopía en cuya capital, Addis Ababa, fue a un café donde vió a la gente ser feliz y ruidosa en una ciudad en la que la vida no es fácil.

“Quise que la gente fuera feliz aquí también alrededor de un café”, dice de su tienda de libros en la que trabajó desde 2016 para abrirla.

Reconoce que no fue un camino fácil. Puso en ello sus ahorros y admite que le costó mucho “hacer cosas pequeñas”. “Me pregunto que si de haber sido un hombre habría sido tan duro”. Su experiencia le indica que no es fácil ser tomada en serio cuando es la mujer la que está al frente de un proyecto.

El café, de calidad, tiene precios asequibles porque Desuze cree que en EE UU hay una división de clase con respecto al café. “Todo el mundo puede comprar café barato en la bodega pero uno de calidad ya es un precio distinto”. Esta empresaria decidió que iba a ofrecer “calidad a un precio aceptable”.

Desuze admite que “no ha tenido las ganancias en la cabeza en la mayor parte de los aspectos de este negocio”. Tiene tres empleados, entre ellos su compañero sentimental, y dice que buena parte del negocio está basado en el servicio que da a la comunidad. “Pero tengo que repensar el modelo y alinearlo con mis valores”.