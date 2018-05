La arquitectura del cerebro se edifica a temprana edad

En los primeros años de vida, los niños desarrollan cientos de conexiones neuronales

La interacción y respuesta de los padres y otros adultos a los bebés y niños pequeños es fundamental en el desarrollo temprano de las conexiones neuronales del cerebro de los menores.

Desde los pequeños balbuceos y gesticulaciones, a los juegos que a muchos pueden parecerles infantiles o insignificantes, estas tempranas interacciones del bebé con sus padres y otros adultos ayudan construir y fortalecer las sinapsis o conexiones entre neuronas.

Según información del Center on the Developing Child de la Universidad de Harvard, cuando las respuestas de los adultos no son confiables, apropiadas, o simplemente no existe ningún tipo de estímulo hacia el niño, el desarrollo de la arquitectura cerebral puede interrumpirse. Al no recibir estimulación positiva, la salud mental, emocional e incluso física de un niño puede dañarse, y la respuesta física al estrés se activa, inundando al cerebro con hormonas de estrés potencialmente dañinas.

Estrés tóxico

Los niños que crecen en situaciones de pobreza, o son víctimas de abuso reiterado desarrollan estrés que puede ser tóxico para sus cerebros. El estrés crónico es la activación ininterrumpida del sistema de respuesta a percibidas situaciones de peligro.

Dicho estrés tóxico daña la arquitectura cerebral en desarrollo, y puede resultar en problemas de conducta, aprendizaje y de salud mental en los niños, por el resto de sus vidas.

Recursos

La diferencia entre el vocabulario de un niño cuyos padres le hablan, le leen y lo motivan intelectualmente desde que es un bebé, y de un niño cuyas acciones son ignoradas y quien no recibe el mismo tipo de estímulo intelectual pueden notarse ya desde los 18 y 24 meses de edad. Estas diferencias en el vocabulario duran el resto de la vida del individuo.

Compartimos algunas ideas para motivar el desarrollo cognitivo de los más pequeños: