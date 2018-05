Chiquis Rivera insiste en que no hubo trío sexual con Esteban Loaiza y Elena Jiménez

Pide a sus primas que le hablen de frente

Aunque aseguró que no ha hablado personalmente con sus primas, las hijas del cantante Lupillo Rivera, por los ataque públicos contra ella, Chiquis Rivera aseguró que lo que han dicho son “chistes que no son ciertos.

En una entrevista con El Gordo y La Flaca la semana pasada, reaccionó nuevamente a la controversia por el supuesto trío que dicen mantuvo con Esteban Loaiza, exesposo de su madre, Jenni Rivera, y una amiga de la familia, la joyera Elena Jiménez.

"No he hablado yo con ellas, obviamente me duele mucho lo que estaban diciendo", comentó respecto al pol émica con sus primas que se intensificó en los pasados meses.

“Sacaron del pasado cosas, chismes que no son ciertas, que yo pensé que ya estaban superadas en mi familia… ellos saben la verdad”, agregó.

Chiquis insistió en su versión de que nunca hubo tal encuentro sexual que espeficicamente mencionó en un video su prima Abigaíl.

“No me metí con él jamás, eso siempre lo voy a decir”, sostuvo.

La artista dijo que lo que le duele es que las declaraciones hayan salido de sus primas, “que son mi sangre”.

De paso, Chiquis emplazó a sus parientes a hablarle de frente.

“No sé, no he hablado con ellas, pero como lo dije en entrevistas las puertas de mi casa y de mi corazón están abiertas”, indicó.