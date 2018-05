¿’El Negro’ Durazo es el papá del hermano de Luis Miguel?

Mira lo que reveló la periodista Claudia de Icaza

Claudia de Icaza, periodista a la que Luis Miguel demandó hace más de 20 años por escribir un libro en el que el cantante aseguró que lo difamaba, reveló en entrevista para Grupo Cantón que tiene pruebas de que Sergio, hermano menor de ‘El Sol’, es fruto de la relación entre la madre del cantante Marcela Basteri y el exdirector de la policía en la década de los 80’s, Arturo ‘El Negro’ Durazo.

“Yo tengo una grabación que sustenta que Sergio es medio hermano de Luis Miguel y que el papá es Arturo ‘El Negro Durazo’, con ese tipo de pruebas, los periodistas nos protegemos y es la fuente más fidedigna y extremadamente cercana a la familia. En el libro que escribí de Luis Miguel, no lo incluí porque fui sutil, a comparación de él que está siendo muy crudo y hasta grotesco para contar su serie”, dijo.

La periodista cree que ‘El Sol’ revelará en su bioserie de Netflix, que su hermano menor es hijo de Durazo.

“El origen de Sergio, el medio hermano de Micky y Alejandro, es consecuencia de la relación entre Marcela y Arturo Durazo, misma que provoco Luis Rey e incluso a que la obligaba, no digo que fue una violación. De alguna manera fue una relación consensuada, aunque a ella no le quedaba de otra porque Luisito la controlaba. Tengo las pruebas, como las pude presentar en el momento en que Luis Miguel me demandó hace 23 años, pero eso no lo escribí en el libro y neta que no pienso incluirlo en otro libro”, manifestó.

Afirma que Micky se va a ir con todo y nos contará su historia completa, por la elocuencia de forma cruda que cuenta que su papá fue un “ojete” y su mamá accedió a cosas que su papá le ordenaba.

“De su papá, de su mamá, de Stephanie Salas, madre de su hija Michelle, ha hablado de forma cruda, no ha sido sutil con nadie y cae en lo grotesco, por ejemplo, al origen que da a la vida de su hija Michelle me parece incorrecto, que trate a una mujer así y a la madre de su hija, y yo percibo que Luis va a contar todo”, platicó.

