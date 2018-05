Esto dijo Niurka Marcos sobre Luis Miguel y Silvia Pinal

La cubana no tuvo reparo a la hora de opinar sobre algunos famosos

Niurka Marcos explotó en contra de Luis Miguel, pues considera que es un hombre que solo ve a las mujeres como objetos, sin darles la importancia necesaria, y es que Niurka considera que la serie del cantante es completamente falsa.

“Esa serie es falsa y está llena de mentiras, no me interesa verla, además esas series están con camuflajes como la de Jenni Rivera… Las personas que sobajan a las mujeres, que viven de humillarlas, esos no valen la pena y Luis Miguel es eso”, dijo.

La cubana señaló estar en contra del señor Enrique Guzmán, quien en su pasado violentó a doña Silvia Pinal.

Te puede interesar: Video: Niurka Marcos enloquece a sus fans bailando con poca ropa a sus 50 años

“Vivimos en un país en donde por todo crucifican a las mujeres y se les olvida Enrique Guzmán. Yo respeto a Silvia Pinal y no hay nada que justifique lo que él le hizo a la señora, porque es una reina”, dijo.

POR: Gabriel Cuevas