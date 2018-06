Los dermatólogos con frecuencia recomiendan las fórmulas que contienen titanio y zinc para los niños y las personas que tienen la piel sensible. Sin embargo, en los últimos 6 años de pruebas, no hemos encontrado un producto mineral que brinde tanto protección UVA y UVB de alto nivel y cumpla con lo que dice en la etiqueta sobre el SPF, dice Susan Booth, responsable del proyecto de nuestras pruebas de los protectores solares.

Pero, solo porque el protector solar tenga ingredientes minerales no significa que es mejor para ti que los químicos. Por ejemplo, el dióxido de titanio y el óxido de zinc, no son solo arrancados de la tierra y agregados en el protector solar, ellos también son procesados y refinados.

“Recomendado” puede significar que en algún momento se consultó con un clínico”, dice ella. En cuanto a la afirmación “probado”, no tienes como saber qué producto fue probado o qué tan extensos fueron los estudios. Debido a que no se les requiere a los fabricantes que se adhieran a las definiciones estrictas para estos términos, es imposible saber si alguna de estas afirmaciones son importantes.

Solo porque un protector solar tiene un sello con esta afirmación (o “probado por un médico”) no hace el producto superior a uno que no lo tenga, señala Kundu.

Esto significa que es más probable que el producto funcione como uno resistente al agua o muy resistente al agua, dice Kundu. Sin embargo revisa la etiqueta para asegurarte que uno de esos términos también esté en el empaque. Si no está, no puedes estar seguro que estarás protegido cuando sudes o nades.

La FDA requiere que los protectores solares que son “resistentes al agua y “muy resistentes al agua” mantengan sus niveles de SPF por 40 o 80 minutos de sudar o nadar, respectivamente. No verás un producto que tenga la afirmación “a prueba de agua”, la FDA no lo permite ya que no existe algo así. En el minuto que brincas en una piscina o empiezas a sudar, el protector solar comienza a desvanecerse de la piel, dice Kundu. Es por eso que hasta los productos resistentes al agua necesitas volver aplicarlos tan pronto como salgas del agua.

Los productos con esta etiqueta protegen contra los rayos ultravioleta A (UVA) y UVB. Los rayos UVA penetran más profundo en las capas de la piel que los rayos UVB y causan daño que puede llevar a un envejecimiento prematuro de la piel y así como los rayos UVB, a cáncer de piel . Pero, si bien es fácil darse cuenta qué tan bien protege un protector solar de amplio espectro contra los rayos UVB (solo verifica su SPF) no puedes saber qué tan bien te protege contra los rayos UVA. La FDA requiere que la prueba de amplio espectro sea aprobado/reprobado. Así que un protector solar que proporcione cobertura estelar contra los rayos UVA puede ser etiquetado de amplio espectro de la misma manera que uno que casi apenas pase la prueba, y no hay forma de saber la diferencia. Es por esa razón que hemos diseñado nuestras pruebas, para mostrar cuál protector solar proporciona protección adicional contra los rayos UVA, más allá del mínimo requerido.

Aún hay una buena razón para elegir un protector solar con un SPF alto. Recientes pruebas de Consumer Reports (las cuales difieren ligeramente de las pruebas que la Administración de Alimentos y Medicamentos [FDA] requiere que hagan los fabricantes de los protectores solares) han mostrado que muchos protectores solares no cumplen con el nivel de SPF impreso en el empaque. Así que si no encuentras uno de los protectores solares de puntuación más alta en nuestra clasificación, hemos encontrado que la mejor oportunidad de obtener un producto con al menos un SPF de 30, el mínimo recomendado por los expertos, es elegir un protector (químico, no mineral) etiquetado SPF 40 o mayor.

Entonces, aquí está la ayuda que necesitas: 7 términos comunes y lo que realmente significan y lo que no. El gobierno federal requiere que las afirmaciones de los protectores solares sean “verdaderas y no provoquen confusión”. Sin embargo, solamente 3 de las afirmaciones principales que los consumidores ven: “SPF”. “amplio espectro” y “resistencia al agua” son estrictamente reguladas por el gobierno y por lo tanto hay acuerdo en las definiciones. Así que analiza nuestras calificaciones de 73 cremas, atomizadores y barras (basadas en nuestras pruebas científicas) para asegurarte de tener menos probabilidades de quemarte en la caja registradora, o en la playa.