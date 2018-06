La foto de Ivanka Trump que provocó un insulto en su contra en defensa de inmigrantes

La Primera Hija publicó la imagen sus redes sociales

La conductora de “Full Frontal”, Samantha Bee, lamenta, pero no se arrepiente de haber llamado a Ivanka Trump “una p-rra inofensiva” durante su programa.

La forma en que la también comediante se refirió a la Primera Hija fue calificada como inapropiada por la Casa Blanca, pero ella defendió su postura mientras aceptaba un premio de la Academia de Televisión de Hollywood.

“Cada semana, me esfuerzo por mostrar el mundo tal como lo veo, sin filtrar. A veces debería tener un filtro”, dijo el jueves por la noche. “Acepto eso. Me lo tomo en serio cuando lo hago bien y asumo la responsabilidad cuando me equivoco”.

La imagen de Ivanka que utilizó Bee como parte de su comentario en el que criticaba al gobierno de los EEUU por separar a familias de inmigrantes.

“Sabes, Ivanka, es una hermosa foto de ti y de tu hijo, pero déjame decir, de una madre a otra, hay que hacer algo acerca de las prácticas de inmigración de tu padre”, continuó. “Viste algo entallado y escotado y dile a tu padre que fu–ing termine con ello. Dile que fue algo que inició (Barack) Obama y a ver cómo reacciona”, expresó.

Bee mencionó que la actual política de separación de familias, a la que se suman los 1,500 niños perdidos por las autoridades migratorias, no es un realmente nueva.

“A veces, incluso los que se ven mejor en bañador, hacen malos trabajos”, dijo Bee refiriéndose al presidente Barack Obama sobre su política migratoria, publicó ABC News.

La presentadora dijo que en lugar de lamentarse por la polémica generada sobre Ivanka “todos deberíamos haber pasado el día indignados de que como nación estamos arrancando niños de sus padres y tratando a las personas que legalmente buscan asilo como delincuentes”, y remató: “Si estamos bien con eso, entonces realmente, ¿quiénes somos?”.