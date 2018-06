Vídeo: Hija de Adamari López brilla en las pasarelas por una buena causa

¡Nos encantó ver a nuestra querida @alaia , junto con su mami @adamarilopez desfilar, en el @miamifashionweek en un desfile de la diseñadora mexicana @pameladharo a beneficio de la fundacion @iluminemosdeazul que promueve la inclusión de las personas con #autismo. 💙💙💙 . . . . -The world needs all kind of minds. #CherryOnTop #LaInclusionEstaDeModa #IluminemosDeAzul #creatingmemories #miamifashionweek2018 #autismo #iluminemosdeazul #adamarilopez #alaia @pameladharo @alejandraescalantephoto @msbunniecakes @wordscountus @kindness_atm

A post shared by MamásLatinas (@mamaslatinas) on Jun 3, 2018 at 3:06pm PDT