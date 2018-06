Latinoamérica se proyecta en la gran pantalla a través del TAFFNY

El Festival de Cine de las Américas de Nueva York celebra la diversidad de historias, lenguajes y culturas del continente

Largometrajes de ficción y documentales, así como cortos y animaciones que representan la rica diversidad de historias, lenguajes y culturas latinoamericanas serán parte del banquete cinematográfico de la quinta edición del Festival de Cine de las Américas de Nueva York (TAFFNY).

El festival, que arranca este jueves y termina el 15 de junio, se inaugura en el Instituto Cervantes (211 East 49th Street), con el estreno en Nueva York de Handia de los directores españoles Jon Garaño y Aitor Arregi. Handia, que significa gigante en euskera, es un conmovedor drama sobre la dura vida de los “monstruos” del circo ambulante de mediados del siglo XIX. La noche termina con un cóctel en el jardín del Instituto Cervantes.

“Esta es la quinta edición de TAFFNY, un festival que ha ido creciendo a través de los años. Este año, quisimos honrar a los estudiantes y profesores del programa de Maestria de Cine de City College, uno de las escuelas de cine más antiguas de EE.UU. y la única institución pública en la ciudad de Nueva York en ofrecer un BFA en cine”, destaca Juan Carlos Mercado, Decano de la División de Estudios Interdisciplinarios del Centro para la Educación del Trabajador de CUNY (CWE). “Entre la increíble lista de personas que estudiaron o tomaron clases en el Programa de Cine de City College NY están Woody Allen, Judd Hirsch, Stanley Kubrick, Jackie Mason, Richard Schiff, Eli Wallach y Ben Gazzara”.

Los 12 días de proyecciones, todas gratuitas y subtituladas en inglés, culminan el viernes 15 de junio a las 6:00pm, con la ceremonia de entrega de premios de la competencia de cortometrajes de las Américas en el Museo Nacional del Indígena Americano (1 Bowling Green), seguido del estreno en Nueva York de Out of State del cineasta nativo hawaiano Ciara Lacy. Out of State es un documental que narra la experiencia de dos hombres que encuentran su identidad cultural mientras están en prisión a miles de millas de su isla de Hawai.

“Espero que nos convirtamos poco a poco en una voz para los cineastas independientes; y también, una plataforma muy necesaria para mostrar trabajos que de otro modo nunca se podrían ver en esta ciudad. Un ejemplo de ello serán los ocho largometrajes realizados por cineastas establecidos y las 40 películas seleccionadas para el Concurso de Cortometrajes de Las Américas en el que, este año, recibimos más de 200 inscripciones”, dice su directora artística, Diana Vargas.

La Competencia de Cortometrajes de Las Américas está dedicada exclusivamente a la promoción y exhibición de obras audiovisuales de corta duración de cineastas emergentes que retratan las preocupaciones contemporáneas de los cineastas que viven en la región.

Este año, TAFFNY exhibe 40 cortometrajes compitiendo por el Premio de Las Américas en las categorías de Animación, Documental, Experimental y Ficción. Los jurados de las categorías de Documental y Animación son los directores Miguel Rueda y Freddie Marrero y la editora Pilar Rico. En las categorías de Ficción y Experimental los jurados son: la actriz Kika Child, la profesora y etnomusicóloga, Ana María Hernández y el Coordinador de Programas Comunitarios y Públicos de Museo Nacional del Indígena Americano Smithsonian, Justin Mugits.

En detalle:

Qué: Festival de Cine de las Américas de Nueva York (TAFFNY)

Cuándo: desde el jueves 7 al 15 de junio

Dónde: diferentes salas de la ciudad

Cómo: Gratis

Información: http://www.taffny.com.