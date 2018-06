Agarra por los pelos a amante de su esposo en plena calle y él defiende a la “otra”

Esta mujer sufrió doble decepción

Una mujer agarró por los pelos a la supuesta amante de su esposo en plena calle. Pero más allá del ataque, lo que llamó la atención fue la reacción del hombre: en lugar de defender a su pareja oficial, intervino por la “otra”.

La violenta acción ocurrió luego de que la esposa divisara a su marido con la tercera en discordia. De inmediato, los enfrentó, y agarró a la mujer por los cabellos hasta lanzarla al suelo.

“Exijo una explicación” y “no te metas con mi familia”, insistía la mujer ante la mirada atenta de presentes que no hacían nada para separarlas.

No fue hasta que otra mujer intervino que la esposa detuvo el ataque. Sin embargo, no recibió la respuesta esperada. El sujeto no la defendió a ella, sino a la amante.

“No la golpees, ella no tiene nada que ver, ¡vámonos!”, indicó el hombre según La República.

Las imágenes fueron captadas en la ciudad de Hanzhong, en China.