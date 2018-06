Vídeo: Gerard Piqué habló del robo y reveló que sus padres estaban en la vivienda al momento de los hechos

Al momento del robo Shakira se encontraba en Alemania con sus hijos

Gerard Piqué está preparándose con la selección española para el Mundial de Rusia, sin embargo antes de que el equipo parta a dicho país el rey de España, Felipe VI, se despidió de los jugadores.

El monarca saludó a los seleccionados por Julen Lopetegui, y después de estrechar la mano de Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona -conocido por su deseo indenpendentista-le preguntó abiertamente por el robó que sufrió la vivienda en la que residen el defensa central y su pareja, Shakira.

Durante la conversación Piqué reveló que “Estaban mis padres dentro, por la noche”. Y recalcó que Shakira no se encontraba en el recinto porque está de gira y justo esa noche se presentaba en Alemania.

🚨 ¡OJO A LA CONVERSACIÓN entre el Rey Felipe VI y Piqué! "Estaban mis padres dentro". #JUGONES pic.twitter.com/VLJzWL9LQK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 7, 2018

Por el momento no se posee mayor información de dicha situación, sin embargo desde el momento que saltó la noticia a la prensa se decía que la vivienda estaba sola. Ha sido Piqué quien ha informado sobre la presencia de su familia en la casa. Se espera que sus padres no haya sufrido ninguna eventualidad, ya que el jugador de fútbol no proporcionó mayor detalle sobre el incidente.