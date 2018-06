El verano es para… trabajar

Con un mercado laboral tenso, los empleados temporales recibirán una paga superior

El verano es tiempo de vacaciones pero para muchas personas es también el momento de conseguir un trabajo temporal que pueda ser la puerta a otro a tiempo completo. Y las empresas están contratando.

Según las encuestas de CareerBuilder, la empresa on line de ofertas de empleo, el 41% de los empleadores va a contratar a personal para la temporada y otra de estas compañías, Snag, eleva este porcentaje hasta el 58%, más que en el mismo periodo del año pasado.

La necesidad de hacer frente a tareas específicas de estas fechas llega en un momento en el que el mercado de trabajo está en uno de los momentos más tensos de la historia y de hecho ya hay más ofertas de trabajo abiertas que desempleados en el país. Eso si, no todos los desempleados tienen las cualificaciones para ocupar todos los puestos de trabajo. Adicionalmente, la política antiinmigratoria está creando muchos problemas a sectores como el de la agricultura y servicios.

Con esas circunstancias, la mayoría de los empleadores tiene pensado ofrecer más que el salario mínimo federal ($7.25), y no solo porque así lo exijan las regulaciones de estados como Nueva York y California sino porque la competencia para atraer a un contingente de trabajadores temporales va a ser fuerte. Según CareerBuilder, el 25% estima que pagará $15 por hora como media. Además, el 88% espera que algunos de sus trabajadores temporales terminen siendo permanentes.

La mayor parte de los empleadores tiene interés en contratar a estudiantes de universidad pero también un 39% ofrecerá un trabajo a chicos de secundaria y un 26% a personas jubiladas. Precisamente este, el de las personas mayores, es el segmento de población que más está previsto que crezca debido a lo corto que se queda el cheque del seguro social y los ahorros para la jubilación.

“Los empleadores están lidiando con un momento complicado para contratar y los trabajadores de verano se benefician de ellos”, dijo Irina Novoselsky, directiva de Careebuilder en un comunicado en el que recuerda que para muchos trabajadores estos empleos de temporada son muy buenos para adquirir “nuevas capacidades, aumentar sus resumés y ampliar sus redes profesionales”.

Aunque la mayor parte de los trabajos estacionales se relacionan con actividades turísticas y recreativas las empresas están buscando además personas al frente de sus servicios de atención al cliente, tecnología de la información, apoyo en las oficinas, ingeniería, manufacturas y ventas, entre otros empleos.

Desde CareerBuilder se recomienda a estos trabajadores temporales tomarse estos trabajos seriamente y no como algo temporal porque ayuda a tener una presencia en una empresa que puede abrir, antes o después, sus puertas.

Además, no hay plata

No todos los que no trabajen o tengan vacaciones durante el verano van a ir a algún sitio o hacer algo distinto que el resto de sus días libres. El problema es que no hay plata para hacer un viaje. Según una encuesta de Bankrate el 24% no tiene dinero para irse de vacaciones y solo el 36% de quienes tienen vacaciones tomarán todo el tiempo que tienen libre para desconectar del trabajo.

Y el caso es que en EE UU los trabajadores no tienen tantas vacaciones. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales correspondientes a 2016 el 73% de los trabajadores tienen vacaciones pagadas pero solo después de 20 años de trabajo tiene el 29% de los trabajadores más de 24 días de vacaciones, algo que es estandard después del primer año de trabajo en Europa.