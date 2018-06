Vídeo: Conductora de Venga la Alegría bailó “El Anillo” de Jennifer Lopez, con poca ropa

Apenas estoy aprendiendo la rutina y falta mucho aún … quieren que le enseñemos el baile ? @chuchourena es un gran maestro!! Y así lo pueden hacer con nosotros ..: espero pulir y hacerlo mejor .. prometo jajs

A post shared by Vanessa Claudio (@vanessaclaudiosecrets) on Jun 9, 2018 at 10:28am PDT