Un juez aprueba la fusión de AT&T y Time Warner

Año y medio después de ser acordada y anunciada, un juez ha dado el visto bueno sin condiciones a la fusión de AT&T y Time Warner. Se trata de un acuerdo valorado en $85,000 millones al que se opuso el Gobierno aduciendo que perjudicaría a la competencia en el mundo de la televisión.

AT&T es dueño de DirecTV, la empresa de televisión vía satélite, que tiene unos 20 millones de suscriptores. Time Warner es una compañía de medios, entre los más conocidos destacan CNN, HBO y la productora Warner Bros. El departamento de Justicia bloqueó la unión de ambas empresas diciendo que tal consolidación afectará a los precios que pagan los consumidores por rebajar la competencia.

El hecho es que el sector de televisión y telecomunicaciones no hace más que consolidarse. Otro grande de la distribución por cable, Comcast es dueño de NBCUniversal, y la telefónica Verizon tiene en su poder el buscador Yahoo, entre otros activos. En muchos casos la fusión se produce entre un distribuidor de contenidos y una empresa que los hace por lo que, las protagonistas de esta operación, no veían el motivo de la oposición del Gobierno ya que la “fusión vertical” no elimina actores del mercado.

Esta decisión ha sido esperada por el sector porque este es el principio de una reorganización en el que hay otras compañías que quieren hacerse con más activos en venta. Comcast y Walt Disney están tratando de hacerse con algunos de los activos de 21st Century Fox. Su actual dueño, Fox, acordó la venta con Disney pero Comcast está dispuesta a mejorar esa oferta.

Además de las preocupaciones por el efecto en la competencia el Gobierno de Donald Trump era contrario a esta fusión por la animadversión que siente hacia CNN. En público ha dicho que este acuerdo no sería aprobado durante su Administración.