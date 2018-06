Foto: La conmovedora despedida de un niño a su hermana que murió de cáncer terminal

Jackson conmovió a miles de usuarios de las redes sociales con su tierno gesto. Su papá compartió la emotiva despedida del niño de 6 años con su pequeña hermana Addy. Ella, con tan solo 4 años, estaba muriendo de un cáncer fulminante. “Un niño pequeño no debería tener que despedirse de su compañera en el crimen, su compañera de juego, su mejor amiga, su hermanita”, escribió. “Así no es como se supone que debe ser”, escribió Matt Sooter en Facebook.

El camino de la niña contra el cáncer comenzó en octubre de 2016. Sooter contó a People Magazine que notó que Addy estaba actuando de forma extraña cuando estaban en el parque temático Silver Dollar City en Missouri. El hombre contó que el problema “empeoró” en las dos semanas siguientes, y finalmente llevó a Addy a un médico. La nena, que en ese momento tenía 2 años, fue diagnosticada con un cáncer tan agresivo que le dijeron que le quedaban solo dos meses de vida.

“Nos aplastó”, dijo a la revista. “Sentirse instantáneamente tan indefenso es algo que nadie debería sentir nunca”. Al principio, sintieron que había esperanza. Los médicos administraron a la niña 33 tratamientos de quimioterapia, que ayudaron a evitar que el tumor creciera durante aproximadamente medio año. Pero su tumor comenzó a crecer en julio, por lo que su familia buscó tratamiento experimental en México. Los padres de la niña gastaron más de $200,000 dólares en transporte y tratamientos médicos en la ciudad de Monterrey.

El tratamiento, un procedimiento de derivación para drenar el fluido del cerebro, funcionó al principio, pero la familia Sooter descubrió en mayo que el tumor de Addy continuaba extendiéndose.

Sin otras opciones, Sooter publicó una triste actualización en la página de Facebook de Hope for Addy Joy, donde había estado actualizando a sus seguidores sobre la lucha de su pequeña niña contra el cáncer. “Nuestros médicos aquí no tienen opciones para nosotros, y parece que el tratamiento en México ya no funciona”, escribió. “Nos hemos quedado sin opciones. Estamos destrozados. Todo dentro de nosotros grita para seguir luchando, pero nos hemos quedado sin armas con las que hacerlo”.

Addy falleció el 3 de junio. Su familia celebró un funeral para la niña durante el fin de semana. Pero antes de que ella pasara, Sooter compartió la escena de cuando su hijo apoyó la mano en la frente de Addy en sus últimos momentos.

“Oren por Jackson”, escribió el padre. “Él no quiere dejarla de lado y no lo haremos. Recen por nosotros. Que tengamos las palabras correctas y que podamos hacer los arreglos necesarios a tiempo”.