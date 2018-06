Lanzan campaña independiente para activar el voto latino con miras a noviembre y a 2020

Julián Castro, ex secretario de vivienda, se suma a la junta directiva de la organización "Voto Latino". Es un posible candidato a presidente.

El noviembre está la posibilidad de cambiar el Congreso y en 2020, el presidente.

Para María Teresa Kumar, líder de la organización Voto Latino, la clave está en dejar de confiar que los partidos políticos, de cualquier ideología, van a invertir en movilizar a nuestra comunidad más allá de lo mínimo necesario.

La respuesta de su organización, que durante años ha realizado campañas para registrar a latinos primordialmente en inglés, es que la comunidad latina debe tomar las riendas de su propio futuro, incluso comprometiéndose a donar lo que cada quien pueda para lograrlo.

“Somos más” es una campaña de 3 años de duración que se inicia en las próximas semanas a cargo de la organización no lucrativa -y no partidista- que encabeza Kumar y cuyo objetivo es registrar a medio millón de votantes latinos de aquí a 2020.

“Nunca hemos tenido tanto en juego como comunidad “, dijo Kumar. “Debemos unirnos, no alrededor de ningún partido, sino como comunidad”.

Como preámbulo de esta campaña, el ex secretario de vivienda Julián Castro se acaba de sumar a la Junta Directiva de Voto Latino. Castro está considerado como un futuro aspirante a la presidencia de Estados Unidos, posiblemente en 2020.

Kumar cita los eventos “traumáticos” para los latinos que se están desarrollando, desde expresiones racistas hasta las políticas de este gobierno, empezando por la de inmigración.

“Es cruel e inusual, pero lo están haciendo por algo. Es porque somos jóvenes y porque no votamos como otras comunidades”, djio la líder. El 60% de los latinos son menores de 33 años, una de las comunidades más jóvenes.

“Debemos encontrar nuestra propia fuerza”, apunta.

La hostilidad de un partido y la apatía de otro hacia la comunidad son un problema. Kumar rememoró que en 2016, cuando el Huracán Matthew resultó en la extensión de la fecha para registrar votantes en Florida, Voto Latino empujaba a los grupos que financian estos esfuerzos -partidos, sindicatos- a hacer un último esfuerzo para registrar a más votantes latinos en esas últimas semanas.

La respuesta fue: “no” porque “para qué si ya registramos los suficientes para lo que necesitamos”.

Los sindicatos, grupos de gran importancia por su inversión en el voto latino, “solamente se interesan en movilizar a sus bases”, agrego Kumar. Aunque estas voten en favor de temas como la reforma migratoria y contra las deportaciones, no es suficiente.

La campaña “Somos Más” tendrá varios componentes: uno multigeneracional, en el cual se harán campañas en inglés y en español, para que las generaciones mayores ayuden a difundir la importancia del voto entre los más jóvenes.

También habrá una campaña de medios sociales y una para recabar fondos entre los propios latinos de a pie.

“Preguntaremos: ¿está usted registrado? ¿puede donar unos dólares para registrar a sus vecinos?”, señala Kumar. “La campaña se inicia ahora, pasa por las elecciones de noviembre, por la conducción del Censo y luego la elección presidencial. Nunca hicimos un esfuerzo tan largo”.

La baja asistencia que se vio en California durante las pasadas primarias son una advertencia de lo que pasa cuando no se invierte en movilizar a grandes cantidades de votantes, explicándoles por qué es importante su participación.

“California es considerado un estado azul (demócrata) y el dinero que se necesita para registrar latinos en el Valle Central no está saliendo de las decisiones que toman ciertos grupos y que no les importa nuestros intereses”, dijo. “Hemos identificado a condados con grandes cantidades de votantes no registrados para atacar por allí”.