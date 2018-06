Rafael Amaya: ¿Dónde está y qué pasa con su salud?

Todas las respuestas las encuentras dentro del post

Desde hace varias semanas se rumora que Rafael Amaya no se estaría presentando en las grabaciones de ‘El Señor de los Cielos’ y que no se sabría ni su paradero, ni qué le sucede.

La narco-serie es el producto de mayor rating de Telemundo y ha sido imbatible en todas sus temporadas, convirtiéndose en un fenómeno de la historia de la televisión hispana en Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué pasa con Rafael Amaya? ¿Qué pasa con su salud? ¿dónde está el actor?

Nos dimos a la tarea de investigar la verdad y hablamos con diferentes personas, tanto de la producción, como colegas del actor. También traemos la respuesta de Telemundo, y la del equipo de trabajo de Amaya.

Tal como te contamos anteriormente, ante el rumor de la posible salida de Amaya de la serie, Telemundo contestó lo siguiente: “Todo continúa según los planes de grabación pautados”.

Sin embargo, compañeros de Rafael, quienes prefieren mantener el anonimato, nos confirmaron que la pauta y los libros han tenido que ser modificados por la ausencia del protagonista, quien ya llevaría más de tres semanas ausente de las grabaciones.

“No sabemos bien qué le pasa a Rafa, no nos han explicado solo comenzó a faltar a las grabaciones. La principio a la producción pensó que era otra de sus acostumbradas ausencias, pero después tomó otra dimensión cuando el tiempo en que no se presentó a trabajar fue mucho”, nos explicó una de las actrices del elenco de ‘El Señor de los Cielos’.

En esto mismo coinciden varios de sus colegas, que esta no es la primera vez en que Rafael Amaya se desaparece y que no se ha hecho público para cuidar no solo el producto, sino también al propio actor.

Nos comunicamos con Karem Guedimin, manager de Amaya para saber cuál era la verdad sobre el futuro de su representado dentro de la serie, y aunque nos dijo que no tenía respuesta para darnos, nos confirmó que tanto el actor que le da vida a Aurelio Casillas, como su padres se encuentran enfermos.

De lo que no hay detalles exactos es de su paradero. Una versión asegura que está junto a su familia y otra que se encuentra en un centro de recuperación.

Este no es el primer problema personal de Amaya que se vive dentro de ‘El Señor de Los Cielos’. Recordemos que en el 2015 también debió dejar las grabaciones cuando tuvo que ser hospitalizado de emergencia, y quedarse ingresado por una larga temporada. La primera versión hablaba de que terminó en el nosocomio por un exceso de alcohol y una sobredosis de drogas.

Amaya primero salió a desmentirlo y a decir que se encontraba de vacaciones, hasta que finalmente, en una entrevista con María Celeste Arrarás para ‘Al Rojo Vivo’, confesó que había mentido y confirmó que sí había estado hospitalizado.

“Tuve una crisis nerviosa por cansancio, por estrés. Estuve 10 meses más o menos o casi 11 meses trabajando consecutivamente sin vacaciones. Y, como cualquier otro ser humano, me empecé a enfermar cada semana”.

Cuando Arrarás le preguntó directamente sobre los supuestos problemas con las drogas, el actor tuvo un furcio al contestar lo siguiente: “[Las drogas] son algo que está siempre ahí latente en el ambiente donde yo me desarrollo, pero he tenido mucha suerte de no recaer, perdón, no caer en una adicción”.