Reconocen la trayectoria artística de actriz puertorriqueña Cordelia González

Una trayectoria legendaria

El Festival de Cine Internacional Enfoque reconoció con un homenaje la trayectoria de más de tres décadas de la actriz puertorriqueña Cordelia González, durante un acto celebrado en el Teatro Yagüez de Mayagüez, municipio de la costa oeste de la isla caribeña.

La organización del evento informó hoy a través de un comunicado de que el director del festival, Léster Rivé, destacó la labor artística y legado de la veterana actriz durante un acto simbólico.

González recibió durante la ceremonia una placa de reconocimiento por parte de Amanda Tristani, una joven que aspira a ser cineasta y que recientemente se alzó con un premio por un trabajo que presentó en el festival, “Ponte los cortos”.

“A través de mi carrera, uno trabaja y trabaja sin esperar nada a cambio y el que este momento llegue, y me digan que yo puedo ser ejemplo para otras personas, me llena de humildad”, expresó González.

El pasado año, González participó de cuatro filmes locales, “Antes que cante el gallo”, “Broche de Oro”, “Sol de Medianoche” y ¿Quién eres tú?”.

“Yo me siento muy orgullosa de que haya una nueva generación de cineastas puertorriqueños que han encontrado un lenguaje nuevo y diferente y que cuentan historias de manera atrevida y llena de magia”, dijo González.

La actriz aprovechó la ocasión para hacer una llamada de apoyo al sector que compone el séptimo arte en la isla.

“Tenemos el talento, las historias y una nueva generación que está contando esas historias, pero necesitamos el apoyo del público, de la empresa privada y del Gobierno”, sentenció González quien durante su carrera también ha participado en piezas teatrales de Broadway.

Algunos de los filmes locales clásicos en los que aparece González son “La noche en que apareció Toño Bicicleta” y “La Gran Fiesta”.

“Ghostwriter”, “Born on the Fourth of July”, “The Mambo Kings”, “Kojay” y “The Caller” son parte de los filmes internacionales en los que González tuvo participación.

Nacida en agosto de 1957 en San Juan, estudió actuación en la Universidad de Puerto Rico y debutó con la obra teatral El Zoológico de Cristal, la primera de incontables piezas en las que estuvo presente.