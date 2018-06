Niños Latinos no saben cómo afrontar el acoso cibernético

Uno de cada cuatro padres latinos, siente que no tiene los recursos a los que recurrir, si sus hijos están siendo acosados cibernéticamente

Recientemente, ThinkNow Research, llevó a cabo el estudio sobre Seguridad e Internet de los Latinos, a través de la aplicación de una encuesta online en todo el país a cerca de 1,003 padres de familia que tienen hijos de entre 5 y 12 años.

La mitad de la encuesta se realizó a padres hispanos y el resto a padres no hispanos de raza blanca.

Los datos arrojados por la encuesta revelaron que del total de hogares latinos, 69% ingresan y pasan bastante tiempo en línea, varias veces al día; además, sus hijos cuentan con perfiles en diferentes redes sociales y que ellos ingresan a Internet generalmente para ver algún programa. También, de estos hogares, el 85% de los menores de edad están en línea para hacer sus tareas escolares y lo más alarmante, que el 49% de estos menores suelen ponerse en contacto a través de estos medios con diferentes personas, conocidas o desconocidas.

Además, a través de la investigación se ha encontrado que, dentro de los hogares latinos, las familias donde predomina el idioma español tienen casi el doble de probabilidades de que se recomiende hablar sobre la seguridad en línea dentro del hogar (39% frente a 21%).

Los hogares latinos enfrentan los mismos desafíos de seguridad en Internet que los hogares no latinos, sin embargo, los recursos disponibles para la comunidad latina son desproporcionados en comparación con los recursos ofrecidos a los hogares no latinos.

¿Cómo afrontar el acoso por Internet?

Sé Valiente

Los padres latinos discuten más que los no latinos sobre los siguientes temas: contenido inapropiado, información personal, sitios riesgosos, acoso cibernético y fraudes en línea.La mayoría de los padres latinos y no latinos han discutido la seguridad en Internet con sus hijos (93% vs. 93%).

Sé Inteligente

Los padres latinos y no latinos carecen de confianza de la capacidad que sus hijos tienen para tomar las decisiones correctas cuando comparten y visualizan información en línea.

Los padres latinos, al igual que los padres no latinos, carecen de la confianza de que sus hijos definitivamente saben qué información es aceptable compartir en línea. (49% contra 48%).

Mantente Alerta

Los padres latinos no se sienten conocedores de las estafas en línea y el fraude cibernético. Pocos sienten que tienen buen conocimiento de cómo identificar y evitar las estafas en línea (35% contra 34%). Aún menos padres latinos y padres no latinos sienten que sus hijos son capaces de hacerlo (15% contra 16%).

La conciencia de infiltraciones y fraudes cibernéticas es significativamente menor entre los padres latinos (59%) que entre los padres no latinos (77%).

Sé Fuerte

Cuando se trata de las contraseñas que protegen la información importante, los padres latinos y los padres no latinos no sienten que sus hijos sean buenos conocedores de todos los dispositivos y cuentas.

Solo la mitad de los padres latinos y no latinos sienten que sus hijos entienden qué es lo que hace que una contraseña sea segura (53% vs. 48%).

Pocos padres latinos y padres no latinos tienen mucha confianza en la capacidad de su hijo para identificar una situación riesgosa en línea y tomar medidas por su cuenta para asegurar la información personal (18% vs. 17%).

Sé Considerado

La conciencia del acoso cibernético es universal entre los padres latinos y los padres no latinos (76% frente a 73%), pero los latinos no tienen los recursos a los que recurrir. Los padres latinos y no latinos están buscando formas de educar a sus hijos sobre el acoso cibernético.

Uno de cada cuatro padres latinos y padres no latinos siente que no tiene recursos a los que recurrir si el niño es víctima del acoso cibernético (24% frente a 27%).

Los padres latinos y los padres no latinos se ven a sí mismos como los primeros recursos