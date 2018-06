Demi Lovato tiene recaída en sustancias adictivas y pide perdón

La cantante confesó que ya no estaba sobria en una nueva canción

Demi Lovato pidió disculpas a su mamá, papá y a sus fans a través de una nueva canción con la cual sorprendió a sus fans en internet este jueves.

El emocional tema “Sober (Sobria)” que la cantante de 25 años lanzó en plataformas digitales habla sobre su estado de sobriedad y sus adicciones, donde también pidió disculpas a su familia y a sus fanáticos.

“Mamá, perdón, no estoy sobria ahora. Papá, por favor perdóname por tirar mis bebidas en el piso. A los fans que perdí, hemos estado en este bajo camino antes. Lo siento, no estoy sobria ahora“, dijo Lovato en la canción.

El video, que lleva más de 450 mil vistas en YouTube, muestra imágenes de la intérprete estadounidense en fiestas y con amigos, antes de interrumpirlas con una balada a piano y el mensaje de disculpas que ofrece la letra.

Demi reveló detalles de sus problemas con el alcohol y las drogas anteriormente por medio del documental Simply Complicated, también publicado en YouTube, que dio un vistazo a su vida lejos de los escenarios.

Además, en marzo celebró que tenía seis años de sobriedad durante un concierto del Tell Me You Love Me Tour en Los Ángeles, agradeciendo a su audiencia por “salvar su vida.”

Sofía Madero