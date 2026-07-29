Presentadora de TV Daniella Guzmán es investigada tras recibir entradas de cortesía del condado de Houston para el Mundial

La presentadora de televisión Daniella Guzmán quedó en el “ojo del huracán” y también de la justicia luego de que el portal The Texas Voice anunciara que se confirmó que recibió entradas gratuitas por parte de la Corporación de Deportes y Convenciones del Condado de Harris (HCSCC) para un encuentro del Mundial recientemente culminado y, además, para una presentación de Bruno Mars.

Ese desafío fue el de Portugal contra la República del Congo, el pasado 17 de junio, y según la información compartida, la presentadora del canal KPRC 2 habría recibido tres tickets para ese choque. Asimismo, también recibió cortesías para el concierto de Bruno Mars en el NRG Stadium.

¿Por qué es cuestionada Daniella Guzmán?

La controversia se centra en la pertinencia de aceptar cortesías otorgadas por la HCSCC, un organismo del condado, y en cómo esa recepción puede interpretarse como un posible conflicto de intereses en la cobertura periodística.

Habla el director del canal KPRC 2

Cabe destacar que hasta el momento, la presentadora no se ha manifestado al respecto. Sin embargo, el director general de la estación televisiva, Sean McLaughlin, sí respondió a una entrevista al mismo medio, The Texas Voice.

“Nuestra emisora se toma muy en serio la ética periodística, así como cualquier cosa que pueda generar incluso la apariencia de un conflicto de intereses”, declaró el director general de KPRC-TV. El ejecutivo agregó: “Dado que se trata de un asunto de personal, no haremos más comentarios al respecto”.

Otros nombres involucrados en el caso

El portal aseguró que hay más nombres adicionales al de Guzmán e incluso personas que forman parte de la administración pública de esa localidad.

Entre los otros nombres, destaca principalmente el del comisionado del condado, Rodney Ellis, quien presuntamente obtuvo ocho entradas para el concierto de Bruno Mars. Además, recibió cuatro cortesías para los duelos del 17 y 29 de junio, respectivamente, consiguiendo dos más para el choque del 4 de julio.

Asimismo, Brandon Dudley habría sido receptor de un par de entradas para el concierto de Mars e igualmente dos para el partido del 29 de junio. Seis tickets para Bruno Mars y cuatro para los compromisos del 26 de junio y 4 de julio.

El último comisionado mencionado por The Texas Voice es Tom Ramsey, quien debió haber recibido cuatro entradas para el duelo del 29 de junio y dos para el desafío del 4 de julio.

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