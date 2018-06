Llama en Facebook a “disparar a indocumentados en la frontera” y no tarda en pagar el precio

Otro caso de odio racial contra inmigrantes se tomó las redes, pero más demoró en volverse viral en que su autor recibiera su merecido.

Lori McAllen, una trabajadora del DMV de Oregón fue despedida el jueves luego de que su publicación en Facebook sobre inmigración provocara reacciones violentas, informó el periódico Oregonian.

“Personalmente creo que deberían dispararles a todos en la frontera y llamarlo bueno”, publicó la mujer en Facebook. “¡Nos ahorrará mucho trabajo a los estadounidenses así como miles de millones de dólares en nuestros impuestos” añadio McAllen.

Sus comentarios fueron en respuesta a la controvertida política de la administración Trump de separar a los niños migrantes de sus padres.

Aunque la publicación de McAllen fue borrada rápidamente personas en Facebook le sacaron pantallazos logrando que la publicación se hiciera viral en cuestión de horas.

Por su parte el Departamento de Transporte de Oregón anunció este jueves que la empleada fue despedida por la “publicación ofensiva en Facebook”.

“Estamos al tanto de una publicación que ha circulado rápidamente a través de los canales sociales, mostrando visiones ofensivas y aborrecibles para los valores de nuestra agencia”, escribió el DOT en Twitter . “Hay una investigación activa sobre el asunto. Gracias a quienes compartieron sus inquietudes y tomamos este asunto en serio “.

An employee linked to an offensive Facebook post is on leave while we investigate. We take this matter very seriously and very personally. The comment doesn’t reflect our agency values and is disturbing and hurtful. Thank you for your patience as we complete the investigation.

— Oregon DOT (@OregonDOT) June 21, 2018