Secretaria Kirstjen Nielsen dijo en “privado” que separación familiar podría reanudarse

No todo parece estar escrito en materia migratoria en relación con la separación de menores en la frontera sur según las últimas palabras de la secretaria del departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

El representante Adam Schiff dijo este jueves que Nielsen, le dijo a los legisladores en privado que la práctica de separación familiar de la administración Trump podría reanudarse a pesar de que el presidente firmó una orden ejecutiva para terminar la práctica.

En un tweet, el demócrata de California escribió que estaba exhortando a los miembros del Comité de Asignaciones de la Cámara a garantizar que no haya fondos disponibles si la política se reinicia.

“El secretario Nielsen dijo en privado a los legisladores que la Administración podría volver a separar a los niños de sus padres“, tuiteó Schiff.

“El Congreso debe asegurarse de que NUNCA suceda. Estoy exhortando al Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes a evitar que se utilicen fondos para separar a las familias que ingresan a los Estados

Secretary Nielsen privately told lawmakers the Administration may go back to separating children from their parents. Congress must ensure that NEVER happens. I’m urging the House Appropriations Committee to prevent funds from ever being used to separate families entering the US: pic.twitter.com/JzZu58AUOf

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) June 21, 2018