¿Corrieron a Daniela, ‘La Bebeshita’, de ‘Enamorándonos’?

La famosa participante aclara si es que la corrieron del programa de citas de TV Azteca

Daniela “La Bebeshita”, rompe el silencio sobre las diferencias que llegó a tener con uno de los productores del programa “Enamorándonos”, Hernán Emilio, quien en redes sociales señaló que Daniela no asistió en la semana al programa, porque se había ido como la muchacha del servicio, comentario que a la participante le molestó.

“No estoy fuera de Enamorándonos, el [productor] publicó una historia en Instagram refiriéndose que no había llegado al programa y que me había ido de cómo una chacha del programa, lo que nunca supo fue que yo si pedí permiso para faltar y que a la producción le había pedido ese favor, lo que sí es un hecho es que no se me hace nada correcto que un productor se exprese así de una persona con la que trabajas. No sé ni cómo quedamos, sólo sé que las puertas están abiertas para cuando yo decida regresar y bueno no sé qué pasará en cuestión de qué día regresaré”.

Señala que su comportamiento con algunas compañeras del programa se debe a que no hay empatía, debido a que hay cosas de ellas que fuera del programa no le gustan.

“Me estresa cosas que pasan fuera del programa con ellos, pero bueno esos comentarios son los que yo veo y no sé si regresar o no, creo que a veces también es bueno darse un tiempo, pero insisto las faltas de respeto no se deben pasar de alto y soy de las personas que están en contra de que se utilice como algo denigrante la palabra “chacha”, porque creo que no es nada denigrante ese trabajo, ese trabajo es honrado, digno y si creo que está mal que un productor haga eso”.