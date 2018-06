El video publicado por Melania que todos esperaban

Luego de recibir un sin número de críticas por su lánguida labor en la Casa Blanca la primera dama, Melania Trump compartió un video este miércoles en Twitter para promocionar su campaña #BeBest.

“It is easier to say nothing than to say words of kindness. It is easier to judge quickly than taking time to understand.” Thank you again to @SADDnation for allowing me to help kick off your inspiring conference! #BeBest #SADD2018 pic.twitter.com/5pDcqkfo3h

— Melania Trump (@FLOTUS) June 27, 2018