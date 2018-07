Fernando del Rincón sale del hospital pero sigue en estado delicado

Mira lo que él mismo confirmó

Luego de varios días internado en donde estuvo en riesgo su vida, Fernando del Rincón sale del hospital pero su estado sigue siendo delicado, al punto que debe seguir un estricto tratamiento en su hogar con reposo absoluto incluido.

El periodista de CNN en Español dio la noticia a través de las redes sociales, en donde no solo agradeció las muestras de amor y apoyo, sino que también confirmó que, por el momento, no volverá a sus labores periodísticas, ya que aún no sabe si deberá someterse a una cirugía.

“De vuelta en casa fuera de peligro y conmovido hasta la última fibra por tantos y tantos mensajes de apoyo, solidaridad, amor, cariño, fe, esperanza… Sin duda soy un privilegiado al recibir el tesoro más grande del mundo, su apoyo y atención.Nunca tendré palabras suficientes para agradecerles tanto, mi sentimiento es infinito, solo les ofrezco recuperarme y seguir con mi labor para pagarles de vuelta tanta bondad…

Con la familia amarlos intensamente, con los amigos estar ahí para ustedes y con todos los demás servirles con humildad siempre a través del periodismo hasta que el cuerpo aguante.Aún falta camino por recorrer, no sabemos si será necesaria una cirugía, pero con ustedes enfrento lo que sea. Infinitamente agradecido con todos, quedo en deuda. Seguiré fuera de #Conclusiones por lo que ven en esta imagen, un tratamiento intravenoso que me impide aún desempeñarme y por supuesto el dolor físico que no se va del todo. Gracias a @cnnee por el apoyo y a mis compañeros a quienes ya extraño”, dijo Del Rincón.

Aunque Fernando sigue sin hablar claramente de qué es lo que tiene, tal como te contamos en exclusiva, personas allegadas al periodista nos confirmaron que le encontraron divertículos en el colon. Algo que puede ser altamente peligroso sino se atiende a tiempo.