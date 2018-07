Layún se le va a la yugular a Neymar: “Que se dedique a otra cosa”

El jugador del Porto salió caliente del partido en Samara y no se guardó nada contra el astro del PSG

MOSCÚ, Rusia – El mexicano Miguel Layún se le fue a la yugular al crack brasileño Neymar, ese que apunta en el futuro a ser el mejor del mundo pero que en el partido de los Octavos de Final dramatizó las jugadas, una de ellas como si lo hubieran fracturado.

El lateral derecho del Tricolor no podía ocultar su molestia por la eliminación Tricolor de Rusia 2018 y por la forma en la que Verdeamarelha le ganó segundos al reloj, actitud que le pareció cuestionable en un equipo de tanta jerarquía.

Al escuchar que Neymar se queja de que lo patean mucho, Layún simplemente hizo una mueca y continuó con las críticas hacia el 10.

“No voy a caer en las provocaciones o cosas que se hablan, al final es futbol y si no quiere que se le toque que se dedique a hacer otra cosa“, expresó.

Precisamente Layún fue el involucrado en aquella jugada en la recta final del partido en la que el brasileño se revolcó fuera de la cancha, pero lo peor es que el árbitro no quiso reanudar el partido y esperó hasta la recuperación del jugador.

“Se la pasa en el piso, pues es complicado también si los árbitros lo permiten y lo consienten. Lo toco un poco, pero porque cuando voy a coger el balón él intenta un poco medio bloquear el balón para que yo no lo coja y él estaba viendo la pelota.

“Incluso el árbitro me ha comentado eso, ‘hemos revisado y no ha sido una situación en la que hayas estado con intención de tocarlo’. Les dije desde el principio que nos dejen reanudar el juego, que en ningún momento fue para hacerle ningún daño, nosotros lo que queríamos era jugar futbol y no estar preocupados por esta gente”, remató el lateral derecho del Tricolor.

