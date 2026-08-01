Abuela y madre envenenaron a 4 niños antes de quitarse la vida: masacre en hogar en Nueva York

Sarah Myers (44) y su madre Amy Steadman (64) se quitaron la vida después de matar a los cuatro niños de ella en un hogar en el norte del estado Nueva York, en medio de una pelea de custodia con su ex esposo, según el último reporte policial.

“Para ser sincero, no es ninguna sorpresa”, declaró esta semana el padre de los niños, Brady Harmon, a CBS News. “Sabía que (ellas) habían asesinado a mis hijos”.

La policía confirmó que tres de los niños fueron envenenados, mientras que el cuarto murió apuñalado. No está claro cuándo exactamente ocurrieron los homicidios y suicidios. Los seis cuerpos en estado de descomposición fueron descubiertos el 23 de junio cuando los agentes acudieron a una residencia del condado Saratoga, al norte de Albany, para realizar una verificación de bienestar.

Al parecer, las mujeres adultas fallecieron aproximadamente al mismo tiempo que los hijos de Myers: Harper (13), Hudson (11) y los gemelos Gavin y Gracelynn (10), declaró a NBC News el jefe de policía de Mechanicville, William Rabbitt, agregando que Myers pudo haber sido “cómplice” de los horribles sucesos ocurridos.

Los investigadores hallaron pruebas de la presencia de medicamentos recetados y de venta libre en el apartamento de Steadman. No está claro de qué medicinas se trataba ni si contribuyeron a los fallecimientos, apuntó Daily News.

Estaba previsto que los niños se reunieran pronto con su padre, quien reside en Utah. Según se informó, la última vez que Harmon visitó a sus hijos fue en noviembre de 2019. Él y Myers mantenían, al parecer, una disputa por la custodia que le autorizaba a pasar dos meses cada verano con los niños. Las autoridades de Utah habían organizado el encuentro entre los niños y su padre en el Aeropuerto Internacional de Albany para una próxima visita. Harmon sospecha que Myers y Steadman mataron a los niños para evitar que eso sucediera.

Homicidios múltiples en hogares

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El mes pasado Mary Kate Golding fue encontrada fatalmente apuñalada en su apartamento en Queens (NYC) y su esposo Joseph Azzaretto fue hallado horas más tarde ahorcado en un parque cercano, en lo que aparentó ser un caso de homicidio suicidio.

En junio el casero David Daniel fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras haber asesinado “sin piedad” a su novia y a dos inquilinos en Queens (NYC), al creer que ella estaba a punto de terminar la relación.

En mayo Paul Caneiro (59) fue sentenciado a cadena perpetua por matar a su hermano menor Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en Nueva Jersey. Luego incendió su propia casa mientras su esposa y dos hijas estaban adentro, y milagrosamente sobrevivieron.

En abril un hombre murió al explotar a propósito hogar de su familia en Queens (NYC) donde había bebés adentro. En marzo fallecieron una bebé y tres adultos al incendiarse un edificio en Queens (NYC), y luego un hispano fue acusado de haber provocado intencionalmente esa tragedia.

En marzo un hombre mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey. En enero una mujer fue acusada de matar a sus dos hijos pequeños de 5 y 7 años en un hogar en Hillsborough (NJ).

En diciembre de 2025 el chileno Fernando Jiménez Meza fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY). En noviembre Scot Thompson fue acusado de haber baleado fatalmente a sus hermanos mayores cuando se desató una pelea durante una reunión familiar en una cabaña en un viaje de caza en Nueva York. Igualmente ese mes Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx (NYC).

En septiembre de 2025 Roscoe Danielson fue declarado culpable de doble homicidio, ocultación de un cadáver y otros cargos por matar a su madre y a su hermano en la vivienda que compartían en East Elmhurst, Queens (NYC).

En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). En enero de ese año una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

En noviembre de 2023 un adolescente latino fue detenido en El Bronx (NYC) como sospechoso de matar a tres parientes en un hogar, incluyendo su padre y su hermanito. También ese día un joven de 23 años fue arrestado y acusado de matar a balazos a sus padres y hermano mayor dentro de su hogar en Nueva Jersey.

En octubre de 2023 dos niños y sus padres fueron encontrados muertos dentro de una casa en Nueva Jersey en lo que las autoridades creen que fue un homicidio suicidio. En agosto de ese año un hispano mató a puñaladas a su pareja y dos bebés, y luego a sí mismo, dentro del apartamento que tenía asignado como “súper” en un edificio en el Upper West Side de Manhattan (NYC).

En el otoño de 2022 un hombre le disparó fatalmente a su madre y su esposa y luego condujo más de 12 millas hasta un campo de tiro en Newstead (NY), donde mató a su padre y luego a sí mismo. En julio de ese año una madre hispana de 36 años se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury de Connecticut.

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