El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 2 agosto de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 2 de agosto de 2026.

03/21 – 04/19

Estarás finalizando un ciclo lunar, por lo que sentirás la necesidad de disminuir el ritmo de tu vida. Buscarás hacer el bien desde un lugar discreto y de perfil bajo. Poco a poco irás despidiéndote de viejas tristezas. Un sueño movilizará profundamente tus emociones.

04/20 – 05/20

Compartirás tiempo con un grupo de personas con quienes te unirás para desarrollar proyectos creativos. También es posible que te reencuentres con amistades que hace mucho no veías. Descubrirás que el vínculo con ellas permanece intacto, más allá del paso del tiempo.

05/21 – 06/20

En este día surgirán responsabilidades adicionales en el plano profesional, por lo que te convendrá definir los próximos pasos para alcanzar tus objetivos. Aprovecha toda la experiencia que has acumulado. Además, aumentarán tu prestigio y las oportunidades de destacarte.

06/21 – 07/20

Sentirás renacer tu energía y la confianza en ti mismo. Tu atención se dirigirá hacia los estudios, la enseñanza, los viajes o los contactos con el extranjero. El crecimiento llegará de la mano de la flexibilidad y descubrirás que el mundo se expande ante tus ojos.

07/21 – 08/21

Saldrán a la luz cuestiones que permanecían ocultas o que te costaba aceptar. Sentirás deseos de iniciar una psicoterapia y profundizar en tu inconsciente. También crecerá tu interés por la metafísica, los temas misteriosos y el descubrimiento de tu propio universo erótico y sexual.

08/22 – 09/22

En el ámbito de la pareja vivirás momentos maravillosos. Tendrás una excelente predisposición para relacionarte y dejarás fluir el romanticismo con naturalidad. Si estás solo, surgirán oportunidades muy interesantes. Atraviesas una etapa de cooperación y muy buena química en tus alianzas.

09/23 – 10/22

Te mostrarás muy servicial y atento con los demás. También valorarás mucho más los pequeños gestos de la vida cotidiana. Aprovecha este momento para ocuparte de tu salud, realizarte chequeos de rutina y adoptar hábitos de alimentación que contribuyan a purificar tu organismo.

10/23 – 11/22

Irradiarás un encanto y estarás envuelto en un halo de misterio que mantendrá fascinados a los demás. Tu deseo coincidirá con las circunstancias, favoreciendo la creatividad y el disfrute. En el amor te mostrarás inspirado, magnético y dispuesto a vivir el momento.

11/23 – 12/20

Será un día ideal para permanecer en tu hogar y disfrutar de la intimidad familiar. El clima alcanzará una profundidad especial. Escuchar la música de tu infancia te ayudará a reconectar con recuerdos. Sentirás una gran necesidad de echar raíces y favorecer tu sentido de pertenencia.

12/21 – 01/19

Podrían surgir viajes cortos y la comunicación fluirá con naturalidad en todas sus formas. A cada paso encontrarás novedades y motivos para ilusionarte. Escuchar sin prejuicios te ayudará a desarrollar una mayor comprensión de las situaciones.

01/20 – 02/18

Será un momento muy favorable para la economía en el que surgirán visiones interesantes para aumentar tus ingresos. Sin embargo, cuidado, ya que algunas propuestas podrían resultar demasiado fantasiosas o idealistas. La abundancia llegará si te dejas fluir y llevar por la intuición.

02/19 – 03/20

Irradiarás un encanto muy especial y estarás envuelto en un halo de misterio que cautivará a quienes te rodean. Te sentirás preparado para inaugurar una nueva etapa en tu vida. Confía en tu intuición y en tu sexto sentido al momento de tomar decisiones trascendentes.