Tiroteo en un restaurante de In-N-Out Burger de Idaho deja muertos y heridos; sospechoso entre los fallecidos

Un tiroteo registrado este sábado por la tarde en un restaurante de la cadena In-N-Out Burger en Twin Falls, en el sur de Idaho, dejó varias personas muertas y otras heridas, informó la policía local.

El jefe de policía de Twin Falls, Matthew Hicks, confirmó durante una rueda de prensa que el presunto autor del ataque se encontraba entre los fallecidos. Las autoridades señalaron que la amenaza para la comunidad había terminado, aunque todavía trabajaban para determinar el número exacto de víctimas.

“Creemos que la amenaza para la comunidad ha terminado”, dijo Hicks, quien describió la escena como “muy caótica” y explicó que los agentes continuaban notificando a los familiares de las personas afectadas.

La agencia Associated Press informó que, antes de la conferencia de prensa policial, el comisionado del condado de Twin Falls, Brent Reinke, había señalado que el sheriff Jack Johnson le comunicó que cinco personas resultaron heridas en el incidente.

El ataque ocurrió cerca de una concurrida zona comercial de Twin Falls, una ciudad de unos 56,000 habitantes ubicada aproximadamente a 205 kilómetros al sureste de Boise y a unos 120 kilómetros al norte de la frontera con Nevada.

Reinke, quien anteriormente dirigió el Departamento Correccional de Idaho, indicó que tuvo conocimiento del tiroteo poco antes de las 4:00 de la tarde y que varias agencias policiales y de emergencia respondieron al lugar.

La policía de Twin Falls pidió a los residentes evitar el área mientras permanecían cerradas varias carreteras como parte de la respuesta al incidente.

La portavoz del hospital St. Luke’s Magic Valley, Taylor Marschner, dijo que el centro médico estaba “trabajando estrechamente con las fuerzas del orden y los servicios de emergencia para gestionar la situación”. Las autoridades no ofrecieron de inmediato un balance definitivo de víctimas.

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