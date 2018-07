Blac Chyna tiene nuevo novio: un boxeador de 19 años

Dicen que el romance surgió hace tres meses a través de las redes sociales

La modelo y estrella televisiva Blac Chyna no ha tardado en rehacer su vida sentimental tras su precipitada ruptura con el rapero YBN Almighty, quien pasó de pedirle matrimonio a través de Instagram en febrero a lamentar amargamente el fin de su relación hace solo unas semanas por medio de la sección Stories de la misma plataforma.

Como informa el portal de noticias TMZ, el sustituto del joven músico de 18 años en el corazón de la ex de Rob Kardashian no se aleja demasiado de él en el plano generacional, teniendo en cuenta que Devin Haney, como así se llama el afortunado, tiene 19 años y es un prometedor boxeador que pronto ingresará en el circuito profesional.

“Empezaron a hablar hace tres meses por medio de las redes sociales. Fue él quien tomó la iniciativa después de enterarse de que Chyna y él compartían el mismo abogado”, ha afirmado una fuente al mencionado medio, sin entrar a especificar si la primera toma de contacto tuvo lugar cuando Chyna todavía estaba oficialmente con YBN Almighty.

Sea como fuere, otras fuentes ligadas al entorno de Blac Chyna señalaban recientemente -también a TMZ- que una de las razones que explicarían el súbito fin de su relación con el adolescente residiría en la posibilidad de que este hubiera dejado “embarazada” a otra joven en medio de su noviazgo, una hipotética infidelidad a la que Almighty no quiso hacer referencia en su emotiva publicación de despedida para la ex stripper.

“Blac Chyna y yo ya no estamos juntos“, escribía el cantante en la sección Stories de su Instagram al tiempo que sonaban los versos de la canción ‘Forget Me’ que escogió para verbalizar su tristeza ante lo ocurrido. “Todavía veo tu sombra en mi habitación / No puedo recuperar el amor que te di / No puedo cambiarte y por eso he de reemplazarte“.