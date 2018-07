Chiquis Rivera muestra sus “chulas piernotas” en “shorts”

Aquí casual …. esperando el partido de Mexico mañana! 🙌🏻🇲🇽 Quien lo va ver? #MexiCAN #VivaMexico #SiSePuede 💪🏻💋#SundayFunDay

A post shared by Chiquis 💛 | Valentina 🖤 (@chiquisoficial) on Jul 1, 2018 at 9:11am PDT