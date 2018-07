Estos son los pingüinos más tiernos que jamás verás

No hay nada más romántico que caminar por la playa junto a la persona que quieres, y al parecer los pingüinos piensan exactamente lo mismo.

Un video publicado en Twitter que muestra a dos pingüinos caminando de la mano -o más bien de la aleta- ya ha superado las 2.8 millones de reproducciones en tan solo dos días.

En el video grabado en la costa de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, se ve como las aves caminan juntas en lo que parece una actitud amorosa.

my aunt just came back from South Africa and she sent me this video she took of this lil penguin couple 😭 pic.twitter.com/TkBpT5z9RV

— 🐇 (@freakingdani) 2 de julio de 2018