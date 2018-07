Kourtney Kardashian enseñó de más en un ajustadísimo traje de baño

Tremendo "side boob"

Kourtney Kardashian reencontró el amor y lo está gozando en grande. Las fotos de sus vacaciones son prueba de ello.

Tras su rompimiento con Scott Disick, la mayor del clan Kardashian encontró al modelo Younes Bendjima, con quien está pasando unas vacaciones de ensueño por Italia.

Además de enamorada, Kourtney luce mejor que nunca. Los paparazzi la captaron en un yate junto a su no vio y sus hijos, con un revelador traje de baño que dejó poco a la imaginación.

Y es que el corte le hizo un famoso “side boob”, mostrando todas sus curvas.

La estrella de The Keeping Up with the Kardashians lleva muy bien sus 39 años y junto a su chico de 25, luce espectacular.

Ella atribuye al ejercicio y la alimentación saludable su silueta, pero es el amor el que la tiene así.