Confirman a elenco de jueces de ‘La Academia 2018’ de TV Azteca

Tras varios años fuera del aire, la competencia musical regresa completamente renovada

Luego de pasar por una “enfermedad”, “La Academia” renace, se renueva y se reestrena.

Arturo López Gavito, uno de los jueces del reality show más popular de TV Azteca, dijo en la presentación del programa, este miércoles por la noche, que en algún momento la emisión perdió su rumbo, pero que está totalmente redireccionada.

“El programa ha ido mutando, para bien y para mal. ‘La Academia’ estuvo enferma un tiempo, así es, lo tenemos que decir. Creo que está renaciendo con la esencia y las bases del proyecto. Es lo que más puede motivar, además, cuenta con la participación de gente muy valiosa.

“Pienso que en su momento, había unos objetivos muy claros, y en el andar se perdió el rumbo, un poco por el rating y por no saber a donde iba. Hoy vuelve a su esencia y creo que con las transformaciones que ha habido, presentaremos un programa muy novedoso“, indicó López Gavito, conocido directivo musical en el ambiente artístico de México.

Junto con él, estarán en las sillas de jueces Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa, Edith Márquez y Horacio Villalobos, quienes impulsaron a los participantes, que también fueron presentados en el evento, a dar lo mejor de sí y a aguantar la crítica y los comentarios constructivos.

“Se trata de mejorar, de encaminarlos al mundo real, de darles las bases para que se enfrenten a lo que se tienen que enfrentar: un concierto, un palenque, lo que sea. Yo fui muy fan de ‘La Academia’ desde siempre, pienso que ofreció grandes talentos. Lo que sí no voy a permitir son las faltas de respeto, la impuntualidad, la indisciplina, creo que no se debe tolerar que respondan con groserías, de forma maleducada, eso no”, indicó Márquez.

En la emisión que arranca el próximo domingo 8 de julio en México, participarán como el director, el ya conocido Héctor Martínez, y como parte del plantel de maestros, Guille Gómez, Raúl Carballeda, Beto Castillo, Raúl Tamez y Mía Muñoz.

Adal Ramones, conductor del programa, presentó a los 17 participantes del programa que desde este miércoles se internaron en la casa, y aclaró algo que ellos no sabían: no todos se quedarán a competir, pues habrá quienes no califiquen.