Este asesino morirá con un método de pena de muerte nunca antes probado

Es 50 veces más potente que la heroína

Nevada planea utilizar una droga que nunca antes se ha probado en ejecuciones en ningún estado para poder realizar así su primera inyección letal en 12 años.

Primero se inyectara un sedante (midazolam) usado habitualmente como analgésico o anestésico en procedimientos médicos. En 2014, Clayton Lockett, un condenado a muerte en Oklahoma, agonizó durante 43 minutos después de que esta droga fallara y no le hiciera el efecto esperado. La Corte Suprema dictaminó, sin embargo, que su uso era constitucional porque no provoca “un riesgo sustancial de sufrimiento”.

A continuación, Nevada planea usar fentanilo para ralentizar y quizá incluso detener la respiración del condenado a muerte. Esta droga, 50 veces más potente que la heroína, se emplea médicamente como analgésico, y está detrás de la epidemia de opioides que ha causado miles de muertes en los últimos años.

Su uso en dosis altas para causar la muerte puede provocar resultados inesperados, según el experto médico Jonathan Groner, con efectos secundarios preocupantes. “En anestesia, más no siempre es mejor”, explica Groner a la agencia de noticias The Associated Press.

Por último, Nevada pretende inyectar una droga llamada cisatracurio que paraliza los músculos y se usar en medicina en combinación con anestésicos. La juez Jennifer Togliatti, del condado de Clark, prohibió en noviembre a las autoridades de Las Vegas usar este medicamento para ejecuciones, después de escuchar a expertos médicos asegurar que su efecto paralizante podría impedir percibir si una persona está sufriendo (la Constitución permite la pena de muerte pero prohíbe un castigo cruel o inusual, es decir, quitar la vida con sufrimiento).

Sin embargo, la Corte Suprema de Nevada anuló este dictamen, dando así vía libre a su uso. Su decisión se debió a motivos procesales, es decir, no dictaminó si el uso de este método para quitar la vida es constitucional o no.

Este método de ejecución será usado por primera vez con Raymond Dozier, cuya ejecución está prevista para el 11 de julio. Dozier, de 47 años, lleva en el corredor de la muerte desde 2007, cuando fue condenado por asesinar y desmembrar a un hombre en Las Vegas (Nevada). Fue condenado además por otra muerte en Arizona.

(Telemundo)