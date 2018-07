Fans de ‘Señora Acero’ enojados tras salida de ‘El Teca’ de narcoserie de Telemundo

José Luis Reséndez confirmó que no estará en la 5ta temporada a pesar de que la 4ta temporada terminó con su regreso

La quinta temporada de “Señora Acero” será un poco distinta a como muchos fans se la imaginaban y es que el actor José Luis Reséndez confirmó que no regresará como “El Teca”, a pesar de que la temporada pasada terminó con el retorno de su personaje.

El propio actor dijo en sus redes sociales que no estará en la nueva temporada de la narcoserie protagonizada por Carolina Miranda porque no llegó a un acuerdo económico con Telemundo.

Esta noticia no le ha caído en gracia a los fans que han seguido la saga desde sus inicios a pesar de los cambios de protagonistas. El regreso de “El Teca” le hacía ilusión a unos cuantos que ahora dicen no verán más la serie.

“Que mala onda, tan emocionados que estábamos con el regreso de Don Teca, ¿de qué sirve la quinta temporada entonces?”, “Están muy mal todos, esperaban el regreso del Teca, así ni quien quiera ver esa serie”, “Esa novela no es nada sin El Teca. Me vi parte de la tercera temporada, pero no me gustó”, fueron los comentarios