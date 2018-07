¿Idris Elba será el villano del spin off de ‘Fast and Furious’?

El actor británico se sumaría al elenco de ‘Hobbs and Shaw’, el film co-protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham

Mientras la novena película de la saga de ‘Fast and Furious’ recién llegará a los cines en 2020, el spin off de los estudios Universal titulado ‘Hobbs and Shaw’ se encuentra más encaminado.

El film será protagonizado por Dwayne “The Rock” Johnson (en el papel de Luke Hobbs) y Jason Statham (como Deckard Shaw) y, según la presidente del estudio, Donna Langley, el objetivo primordial es no descuidar una saga muy querida por la audiencia.

“Tenemos ganas de continuar construyendo sobre el film que empezó todo, expandiendo la saga en diferentes narrativas, comenzando con nuestro primer spin off“, le contó la ejecutiva al portal The Hollywood Reporter.

Por lo tanto, ya comenzaron a surgir más detalles de este derivado escrito por Chris Morgan, y el más importante está vinculado al villano de la historia. El actor elegido es el británico Idris Elba (Luther, La torre oscura), quien será dirigido por el realizador de Deapool 2, David Leitch, y cuyo personaje será la amenaza a vencer por el carismático dúo protagónico.

Por otro lado, la actriz de The Crown, Vanessa Kirby, también se unió al cast.

‘Hobbs and Shaw’ se estrenará el 26 de julio de 2019.