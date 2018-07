Pide permiso para faltar al trabajo porque su hijo estaba en terapia intensiva y no creerás lo que su jefa le respondió

Crystal Reynolds trabaja en un PS Food Mart y uno de sus hijos enfermó de gravedad. Le pidió a su jefa permiso para ausentarse unos días pero ella le dio una respuesta bastante cruel

En redes sociales se difundió hace un par de días el caso de una mujer llamada Crystal Reynolds Fisher, quien trabaja en una tienda de PS Food Mart, la cual solicitó permiso para ausentarse de su trabajo por las próximas 48 horas, ya que uno de sus hijos se encontraba hospitalizado, en terapia intensiva.

Crystal esperaba que su jefa, siendo mujer, tuviera un poco de empatía y le otorgara el permiso; sin embargo, “Dawn”, como ha sido identificada la gerente de este PS Food Mart, le dio una respuesta bastante cruel.

“No hay razón alguna por la que no puedas trabajar y no voy a tolerar un drama”, e incluso, la amenazó indicándole que si no se presentaba a laborar, tomaría esto como una renuncia.

Desesperada, esta madre compartió los mensajes enviados por su jefa en su perfil de Facebook, los cuales se viralizaron rápidamente, generando indignación entre los usuarios ante la falta de compasión de la jefa de Crystal.

“Esta gerente me habló de la forma que lo hizo y no tuvo ninguna compasión ni solidaridad… Mi hijo está en terapia intensiva. Se trataba de la vida de mi hijo; no es que está enfermo en el hospital, está conectado a soporte vital”.

El hecho llegó hasta los dirigentes de PS Food Mart, quienes en la cuenta de Facebook de esta empresa indicaron que la gerente ya había sido despedida y que se pusieron en contacto con Fisher para indicarle que se tomara todos los días libres que necesitara.