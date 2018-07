Reabren estaciones renovadas de Astoria pero sin ascensores

Usuarios del Subway critican que no se tenga en cuenta la falta de acceso fácil al metro en las obras de remodelaciones, pero la MTA asegura que pronto llegarán los elevadores

Hace unos días, y luego de ocho meses de permanecer clausuradas, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) reabrió con bombos y platillos las estaciones del Subway de la 30 y 36 Avenidas de Astoria, tras una inversión de más de $100 millones y dolores de cabeza de comerciantes de la zona y cientos de pasajeros. Y aunque las reformas, que incluyen bancas nuevas, escaleras, sistemas de anuncio de llegada de trenes, pintura, arreglos estructurales, iluminación y hasta obras de arte, saltan a la vista, muchos sienten que faltó la cereza del pastel.

Eso asegura la dominicana Rosmery Rodríguez, quien diariamente toma el tren en la estación de la 36 Avenida, y criticó que no se hayan tenido en cuenta planes de facilidad de acceso a pasajeros con limitaciones o que cargan mucho peso, en la remodelada estación. Ella asegura que sin ser discapacitada, tiene que ver las verdes y las maduras cada vez que carga a su niño pequeño en el pesado cochecito en que lo mueve.

“Sí, todo muy bonito, se ve que renovaron bien, pero… ¿y los elevadores pa’ cuando?”, se preguntó bastante decepcionada la madre, tras subir con ayuda de su hermana la primera de las dos largas escaleras que la llevan a la plataforma. “Me parece que esta era la oportunidad para que arreglaran todas esas fallas, y si yo, que camino bien, tengo problemas por la falta de elevadores, imagínense aquellas personas que no pueden caminar, o los viejitos… la MTA no está pensando en ellos”.

El colombiano Germán Martínez, de 65 años, quien padece un daño en los nervios de sus pies por la diabetes, que le dificulta subir escaleras, lamentó la falta de ascensores y dio crédito a las quejas.

“Son seis estaciones de los trenes W y N en Astoria y no hay ni un elevador como pa’ decir que uno se puede desvarar… yo bien jodido de mis patas y a mi pa’ que me sirve que pongan obras de arte y luz si cada vez que subo es la muerte”, dijo el abuelito visiblemente molesto. “Esperé casi un año y me salen con esto. No es justo”.

Y cuando se acaban de cerrar otras dos estaciones de Astoria para obras de remodelación desde el pasado 2 de julio: la Broadway y la 39 Avenida, el llamado de diferentes sectores es que se reconsidere al menos la instalación de un elevador.

Tomen en cuenta a discapacitados

El presidente del Comité de Transporte del Concejo Municipal Ydanis Rodríguez, se sumó a los reclamos de los residentes de Astoria, y aunque reconoció que las obras resolvieron necesidades urgentes, pidió a la MTA que planee mejor los proyectos futuros, sin excluir a pasajeros con problemas de movilidad.

“Espero que la MTA, con el nuevo manejo que tiene haya aprendido la lección con lo que pasó en las estaciones de Queens y aprenda que hay que incluir en los planes de renovación elevadores, pues hay que garantizar que las estaciones sean accesibles para personas con silla de ruedas y problemas para caminar”, dijo el líder político de origen dominicano. “Tenemos que asegurarnos de que incluyan más estaciones accesibles, con elevadores, pues estamos hablando de que hay más de 800 mil usuarios con discapacidades y no incluirlos en estos planes no tiene sentido”.

Danny Pearlstein, director de políticas y comunicaciones de la organización Riders Alliance aseguró que espera que con el plan ‘Fast Forward’, que la MTA anunció hace varias semanas para agilizar las reparaciones en el metro, se resuelva la necesidad de los ascensores.

“Ese es el plan que los sufridos usuarios del metro han estado esperando, pues al modernizar el metro, haría que los trenes fuesen confiables, agregaría más capacidad, arreglaría las estaciones y los haría accesibles”, dijo el activista, quien pidió al gobernador Andrew Cuomo y a la Legislatura estatal que financie el plan para “acabar con dolores de cabeza de los pasajeros”, entre ellos la falta de elevadores.

Ascensores en el 2020

Shams Tarek, vocero de la MTA, explicó que las obras de remodelación de las estaciones de Astoria, que tienen más de 100 años, forman parte de un plan para resolver necesidades urgentes, pero advirtió que existe otro plan para crear ascensores en las estaciones de ese vecindario. El primero de ellos se entregará en el 2020 en la estación de Astoria Boulevard y se espera que cinco años después de que se implemente el programa ‘Fast Forward’ haya más, como parte de los 50 que se instalarán en varias estaciones del sistema.

“Realizar reparaciones estructurales vitales no significa que los elevadores no se agregarán en el futuro. Tenemos grandes planes para agregar accesibilidad en todo el sistema”, dijo el funcionario, quien destacó además que es tal el compromiso de la MTA con los usuarios con problemas de movilidad, que hace apenas unos días fue nombrado Alex Elegudin como el primer consejero de asuntos de accesibilidad del sistema de trenes de la MTA.

“Estamos planeando aumentar la cobertura para que todos los clientes del metro estén a no más de 2 estaciones de una estación accesible dentro de 5 años”, dijo Elegudin, quien supervisará de cerca esta preocupación de los usuarios. “La visión establecida en el plan ‘Fast Forward’ hará que la NYC Transit funcione mejor para los neoyorquinos de todas las condiciones, con un fuerte énfasis en mejorar la accesibilidad rápidamente. Espero con ansias formar parte del plan y hacer que Nueva York sea la ciudad más accesible del mundo”.

Eman Rimawi, coordinadora de la campaña Access-A-Ride, destacó que la accesibilidad en el metro debería ser considerada una urgencia por la MTA, pero no está siendo ese el caso.

“Se supone que el sistema actual funcione para la vida diaria de las personas con discapacidades y las personas mayores, que pagan por el servicio, pero desafortunadamente las mejoras de los servicios están avanzando lentamente”, dijo Rimawi.

Colin Wright, de la organización Transit Center, elogió que las labores de remodelación en Astoria se hayan realizado a tiempo, pero pidió que para las próximas obras se incluyan de una vez los ascensores.

“En un momento en que el 75% de las estaciones de metro de Nueva York carecen de ascensores, la New York City Transit no debería realizar renovaciones importantes sin asegurarse de que las estaciones sean accesibles para personas con discapacidades y para cualquier otra persona que no pueda usar escaleras”, dijo Wright. “Ahora corresponde al gobernador Cuomo y a los oficiales electos de Nueva York invertir en el plan ‘Fast Forward’ del presidente de tránsito de la ciudad de Nueva York, Andy Byford, para ampliar la accesibilidad en todo el sistema del metro”.

Datos de ascensores en el Subway