Arrestan en Connecticut a 12do sospechoso por caso Lesandro Guzmán-Feliz

Fue detenido luego del escaneo electrónico de la matrícula de un auto

La policía de Connecticut arrestó anoche a Luis Cabrarasantos, décimo segundo sospechoso detenido en conexión con el apuñalamiento del quinceañero Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz.

La policía estatal de Connecticut dijo que Cabrarasantos fue detenido luego del escaneo electrónico de la matrícula de un auto que él conducía por la I-84 cerca de Southbury. El vehículo era buscado en relación con un homicidio en la ciudad de Nueva York.

Cabrarasantos, residente del Bronx de 25 años, fue retenido con una fianza de $1 millón de dólares y transportado al Centro Correccional de New Haven.

Está programado para una comparecencia judicial en Waterbury antes de que sea extraditado a Nueva York, detalló NY1 News.

Tres de los otros once hombres detenidos por el homicidio de Guzmán-Feliz (15) comparecieron ayer en un tribunal del Bronx.

Danilo Payamps-Pacheco (21), Gabriel Ramírez Concepción (27) y el presunto líder de la banda “Los Trinitarios”, Diego Suero (29), se han declarado “no culpables” de los cargos de homicidio, homicidio involuntario y asalto a pandillas.

Donald Vogelman, abogado que representa a Payamps-Pacheco, dijo que su cliente estuvo en la escena, pero no participó en el ataque mortal.

“Mi cliente niega con vehemencia su culpabilidad. Simplemente estuvo presente en la escena de un crimen que cometieron otras personas. No tocó al difunto, no arrastró al difunto, no apuñaló al difunto”, dijo Vogelman en la corte.

Ocho sospechosos más en el apuñalamiento ya han comparecido ante el tribunal e igualmente se han declarado “no culpables”. Deben regresar al tribunal el 16 de julio.

Los sospechosos José Muñiz, José Tavarez, Jonaiki Martínez Estrella, Daniel Fernández, Manuel Rivera, Antonio Hernández Santiago, Kevin Álvarez y Elvin García se enfrentan a una serie de cargos que incluyen asesinato, asalto a pandillas y homicidio.

Todos los arrestados tienen entre 19 y 24 años. Ramírez (26) y Suero (29) son las personas de mayor edad detenidas hasta ahora.