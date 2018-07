Proponen “Ley Junior” para que bodegas protejan a niños en peligro

Nueva legislación requeriría que pequeñas empresas ofrezcan "refugio" a menores amenazados por pandillas

Omaira González, una residente de la sección Belmont, en El Bronx, ya vivía preocupada por la seguridad de su hijo de 14 años. Sus noches son ahora una pesadilla, y no duerme hasta que Tony, su pequeño, llega a casa. Ella decidió cambiar la hora de llegada de su trabajo para poder verificar que su hijo no esté en la calle tan tarde. No quiere que sea asesinado por una pandilla.

La inmigrante dominicana, que tiene casi 20 años viviendo en esta zona del Condado de la Salsa, aún se pregunta por qué los bodegueros no ayudaron a Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz, de 15 años, cuando fue atacado por pandilleros la noche del 20 de junio.

“No entiendo como alguien no le da la mano a quien la necesita”, dijo González, quien continúa visitando el altar improvisado de velas y flores a las afueras del ‘deli’ que aún se encuentra cerrado, luego de que miles de personas firmaran peticiones en internet insistiendo en la clausura del local.

Sin embargo, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), que logró el arresto de 12 presuntos pandilleros sospechosos del asesinato y continúa tratando de esclarecer lo acontecido, insiste en que Modesto Cruz, dueño del ‘deli’, no es culpable de ningún delito y que los únicos responsables están tras las rejas. Cruz, entre tanto, aseguró que llamó al 911 una vez pudo hacerlo.

Y para evitar situaciones similares y crear confianza entre la comunidad y los dueños de negocios, funcionarios electos presentaron este martes una propuesta de ley que obligaría a crear espacios seguros para los jóvenes de las comunidades donde los ‘deli'” están ubicados. Al ser sitios de acceso diario, la legislación requeriría que las pequeñas empresas en todo el estado ofrezcan “refugio” a los menores en peligro.

El senador estatal Luis Sepúlveda y el asambleísta Victor Pichardo se reunieron junto a la familia de “Junior” a las afueras del ‘deli’ ubicado en la calle 183 para anunciar la introducción de la legislación “Lugares seguros para niños en peligro”, la cual requeriría que todas las pequeñas empresas llamen a la Policía cuando un niño o joven en peligro pidan ayuda.

“Mientras el dueño de la bodega, donde ocurrió el incidente, intentó ayudar y llamó al 911 dos veces, de acuerdo con la Policía, queremos asegurarnos de que cualquier propietario de negocios o sus empleados que se encuentre con una situación que involucre a un menor que haya sido abusado o en peligro tenga el deber de intentar ayudar “, dijo el Sepúlveda. “Las empresas de la comunidad deben ser refugios seguros para nuestros jóvenes. Deben notificar de inmediato a la Policía”.

“Ley de Junior”

Durante la presentación de la propuesta de ley, que se conocerá como “Ley de Junior”, los oficiales electos dijeron que la propuesta de “Refugios Seguros” también enmendaría la ley de educación para ayudar a crear “Zonas Seguras de Camino a Casa”, haciendo que los funcionarios escolares trabajen con las cámaras de comercio locales para crear caminos seguros hacia y desde las escuelas.

El asambleísta Pichardo indicó que el asesinato de Lesandro Guzmán-Feliz ha devastado a las comunidades de El Bronx y aseguró que junto con otros legisladores hará más para enfrentar el flagelo de la violencia de pandillas.

“La seguridad de nuestros niños y familias es siempre primordial y haré todo lo posible para sacar a las pandillas violentas de nuestras calles”, indicó Pichardo.

Ambos líderes políticos explicaron que se encuentran trabajando en el análisis de las multas y sanciones que serán determinadas por el comisionado de la Oficina de Servicios para Niños y Familias del estado, y que recibirían aquellos negocios con menos de 50 empleados que fallen en “proporcionar un refugio seguro para un niño que tuvo un daño físico infligido o está en peligro inminente de tal lesión hasta que lleguen las autoridades”.

El proyecto de ley, que también exigiría equipos de primeros auxilios a las pequeñas empresas. Para ello, se enmendarían las leyes laborales y de salud pública estatales para exigir que las pequeñas empresas con menos de 50 empleados tengan y mantengan un botiquín de primeros auxilios en todo momento. El cumplimiento se verificaría durante las inspecciones regulares de salud o seguridad del edificio y el negocio.

David Avilés, líder de la comunidad y fundador de PR Flags Up, dijo que “Junior” murió porque “fracasamos como comunidad”.

“La gente se ha comprometido a no dejar que ningún otro niño en peligro se vaya sin ayuda. ¡Debemos ser guardianes de todos los niños!”, indicó Avilés.

El padre del adolescente asesinado, Lesandro Guzmán, quien también asistió a la rueda de prensa que reunió a vecinos y familiares, dijo: “Me siento muy contento, y con todo mi corazón, espero que este proyecto de ley que lleva el nombre de mi hijo pase para que pueda evitar que situaciones como esta vuelvan a suceder, y así podamos crear más seguridad para nuestros queridos hijos”.

Asesinatos por pandillas en El Bronx

Durante la acostumbrada reunión mensual para analizar las estadísticas del crímenes en la ciudad, el alcalde Bill de Blasio y el comisionado del Policía James P. O’Neill, resaltaron que la lucha contra las pandillas continúa, teniendo en cuenta que un 30% de los homicidios presentados en junio de 2018 en El Bronx, están relacionados con grupos callejeros como “Los Trinitarios”, la pandilla que presuntamente asesinó a”Junior”.

“Si bien la tasa global de criminalidad continúa cayendo en la ciudad de Nueva York, sigue siendo nuestra principal prioridad combatir a la fuerza los asesinatos y otros delitos donde sabemos que persisten focos de delincuencia”, dijo el Comisionado. “Nuestra misión siempre será perseguir implacablemente el porcentaje relativamente pequeño de criminales responsables de la mayoría de la violencia en nuestra ciudad. Los neoyorquinos merecen nada menos que nuestro mejor trabajo en ese sentido, todos los días, en todos los vecindarios “.

Y debido a que este condado sigue siendo uno de los que más homicidios ha reportado en lo que va corrido del año, los funcionarios también anunciaron la construcción de un nuevo edificio para la comisaría 40 en El Bronx. El nuevo edificio, que estará ubicado en la calle 149, en la esquina de la avenida St. Anne, costará $68 millones y se espera que se complete en la primavera de 2021.

“Si bien la delincuencia está en un nivel bajo en la ciudad de Nueva York, aún hay más trabajo por hacer para garantizar que cada neoyorquino se sienta seguro en su vecindario”, dijo De Blasio. “Esta nueva comisaría fortalecerá el vínculo entre la comunidad y la Policía, lo que finalmente ayudará a que el Sur de El Bronx y nuestra ciudad sean más seguros”.

Lucha contra violencia con armas

Este martes la Oficina del Alcalde para Prevenir la Violencia con Armas (OPGV) reveló varias iniciativas nuevas como parte de su misión de expandir estrategias de intervención para poner fin a la violencia armada en la ciudad. La Administración de Blasio está invirtiendo $34 millones en el año fiscal 2019 para prevenir la violencia armada en toda la ciudad.

“Continuamos construyendo en la red que hemos creado para coproducir la seguridad pública y para hacer cambios positivos y duraderos en las vidas de los neoyorquinos. Junto con nuestros socios y miembros de la comunidad, estamos liderando el camino hacia la paz “, dijo Eric Cumberbatch, director ejecutivo de la Oficina del Alcalde para Prevenir la Violencia con Armas.

El nuevo financiamiento permitirá a OPGV abrir cuatro nuevos lugares en el Sistema de Gestión de Crisis (CMS): dos en el Bronx en las comisarías 48 y 52, y dos en Brooklyn en los precintos 81 y 88, donde habrán servicios de prevención e interrupción de violencia mejorados y servicios sociales conocidos como “servicios integrales”, que incluyen capacitación laboral y programación de preparación, mediación de conflictos en entornos escolares, servicios de salud mental, empleo, servicios de asistencia legal y talleres.

OPGV también está lanzando cinco “unidades móviles de trauma”, que brindarán educación pública específica, servicios terapéuticos para miembros de la comunidad afectados por la violencia armada, respuesta a traumas en comunidades donde ocurren incidentes violentos fuera del área de captación de CMS.